B61-13 – новая ядерная бомба США.

Согласно западным СМИ, Министерство обороны США в конце октября 2023 года заявило о планах создания новой ядерно-гравитационной бомбы B61-13 повышенной мощности. Заявленной целью проекта называется формирование большего потенциала для поражения особо защищенных объектов, таких как подземные центры стратегического управления, прежде всего России и Китая.

Как уточняется в пресс-релизе Пентагона: «B61-13 будет использовать преимущества существующих производственных возможностей, поддерживающих B61-12, и будет включать в себя современные характеристики её безопасности. B61-13 будет доставляться современными самолетами, что усилит сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров, предоставляя президенту дополнительные возможности борьбы с определенными более сложными военными целями большой площади. Она заменит некоторые из B61-7 в текущем ядерном арсенале и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12».

Инертная ядерная бомба B61-12

По сообщениям специалистов, максимальная мощность модели B61-12 составляет 50 килотонн (кт) тротилового эквивалента. В свою очередь модель B61-7, как и все варианты семейства изделий B61, представляет собой конструкцию переменной мощности (dial-a-yield), которая может детонировать с различной степенью силы взрыва. Сообщается, что максимальная мощность этой седьмой версии находится в интервале от 340 до 360 кт, что делает ее одной из самых мощных в семействе бомб B61. Источники расходятся во мнениях относительно мощности B61-11, параметры мощности которой либо идентичные параметрам B61-7, либо немного выше и достигают 400 кт.

В отдельном информационном документе армии США уточняется, что «B61-13 предоставит президенту дополнительные возможности против определенных более сложных военных целей большой площади [на период] пока Министерство работает над выводом из эксплуатации устаревших систем, таких как B83-1 и B61-7». Следует отметить, что версия B83-1 – гораздо более разрушительная ядерная гравитационная бомба мощностью 1,2 мегатонны.

Инертная ядерная бомба серии B83

По мнению специалистов, разработка еще одного варианта B61, специально предназначенного для обеспечения возможностей, сходных с B61-7, вызывает особый интерес, поскольку это был один из трех вариантов, которые, как ранее заявляли американские военные, будут вытеснены B61-12. Более старые версии B61-3 и 4 также заменяются этим вариантом. В прошлом также понималось, что B61-12 приведет к снятию с вооружения и B61-10 .

B61-12 не является совершенно новым оружием, но вместо этого использует компоненты нескольких старых типов семейства B61 и сочетает их с различными новыми и улучшенными функциями. Ожидается, что B61-13 будет производиться аналогичным образом. Кроме того, если работа над B61-13 продолжится, то произведут меньше бомб B61-12. Это, в свою очередь, означает, что планируемое количество общего запаса B61 останется неизменным.

Общая иллюстрация объединения четырех существующих версий B61 в варианте B61-12. Теперь части B61-7 и других старых версий B61 могут использоваться в будущих B61-13. Инфографика 2012 года.

По данным аналитического центра Федерации американских ученых, наиболее заметной новой возможностью, присущей B61-12, каждая из которых превышает стоимость весового эквивалентна золота, является пакет точного наведения. Однако не все самолеты, смогут нести этот вариант, особенно те, которые эксплуатируются союзниками по НАТО. Доступность бомбы B61-13 также резервируется только для военного использования США.

Ранее предполагалось, что B61-12 заменит B61-11 (высокоспециализированная версия глубокого проникновения, разработанная для поражения укрепленных подземных целей) и B83-1 за счет своей повышенной точности. Помимо прочего, для стабилизации вращения и еще большего повышения точности вариант B61-12 оснащен небольшими ракетными двигателями, расположенными в задней части корпуса.

Личный состав ВВС проверяет пригодность невооруженных "форм" B61-12 внутри системы безопасного хранения на неназванной базе в Европе. Согласно соглашениям НАТО о совместном использовании ядерного оружия, США могут передать бомбы B61 определенным членам альянса в случае достаточно серьезного кризиса.

Теория заключалась в том, что, даже если она не сможет проникать внутрь, как B61-11, или иметь мощность, хоть сколько-нибудь приближающуюся к мощности B83-1, способность сильнее фокусировать свой заряд позволит изделию нейтрализовать более глубоко расположенные цели. Потенциал B83-1 по поражению того же набора целей являются исключительно результатом её мощности мегатонного класса.

Однако в «Обзоре ядерного потенциала» Пентагона за 2018 год, подготовленном при президенте Дональде Трампе, ясно указано, что B83-1 и B61-11 «будут сохранены на складе, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достаточной уверенности в гравитационной бомбе B61-12, которая будет доступна в 2020 году». Это также перевернуло заявленные планы администрации президента Барака Обамы по полной ликвидации B83-1.

Администрация президента Джо Байдена отказалась публиковать полную несекретную копию своего «Обзора ядерного потенциала» за 2020 год, но недавно объявленные планы создания новой версии, по-видимому, показывают, что расчетный уровень возможностей B61-12 не был достигнут. Причины, по которым Пентагон стремится создать B61-13, вполне могут оказаться не столько связанными с B61-7, сколько с обеспечением нового пути замены B83-1.

В информационном бюллетене Пентагона по B61-13 вообще ничего не упоминается о B61-11, указывая, что эта версия останется на складе в обозримом будущем. Официальные лица США заявили, что B61-13 не исключает возможности другого перспективного варианта B61, специально предназначенного для замены B61-11.

Как говориться в опубликованном информационном бюллетени: «В то время как B61-13 предоставит президенту дополнительные возможности против определенных более прочных и крупногабаритных военных целей, Министерство обороны отдельно продолжит свою работу по завершению и внедрению всеобъемлющей стратегии поражения прочных и глубоко заглубленных целей, как указано в Обзоре ядерного потенциала».

Среди экспертов есть мнение, что помимо попыток окончательно изъять из запасов вариант B83-1, на решение о создании B61-13 могли повлиять другие факторы, включая строительство в России и Китае подземных командных и других объектов. В 2021 году президент России Владимир Путин подтвердил, что строительство нового бункера ядерного командования почти завершено. Кроме того, подчеркивается, что Россия имеет два других известных важных стратегических узла, построенных под горами.

Со своей стороны, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) строит огромные укрепленные шахты для межконтинентальных баллистических ракет. Это дополнение к множеству прочих подземных сооружений в Китае, содержащих ключевые активы.

Спутниковые снимки, включенные в последний ежегодный отчет Пентагона по Китаю. Предполагается, что они показывают завершение работ по созданию новой шахты для МБР на северо-западе страны.

В недавно опубликованном ежегодном отчете Пентагона о военных разработках и безопасности Китая особо подчеркивается глубоко скрытая военная инфраструктура в этой стране:

«НОАК поддерживает надежную и технологически продвинутую программу подземных сооружений (UGF) для сокрытия и защиты всех аспектов своих вооруженных сил, включая C2 [командование], оружие массового уничтожения, логистику и модернизированные ракетные, наземные, воздушные и военно-морские силы. КНР располагает тысячами ядерных боеголовок и с каждым годом создает все больше. Эти UGF занимают центральное место в усилиях КНР по противодействию интервенции и проецированию силы, позволяя НОАК защищать ценные активы от последствий ракетных ударов и скрывать военные операции от противников. Акцент КНР на стратегическом сдерживании также способствовал созданию UGF для ядерных сил страны, целью которых является выживание при первом ядерном ударе противника.»

«КНР начала обновлять и расширять свою военную программу UGF в середине-конце 1980-х годов. Эти усилия по модернизации приобрели новую актуальность после наблюдения КНР за воздушными операциями США и коалиции во время войны в Персидском заливе 1991 года и их использования в [кампании против Сербии во время] операции «Союзные силы». Эти военные кампании убедили Китай в необходимости строительства более жизнеспособных, глубоко заглубленных объектов для защиты военных активов от воздействия проникающих обычных боеприпасов и ядерных ударов. После военных реформ 2015-2016 годов КНР расширила свою программу UGF для поддержки жизнеспособных и резервных узлов для планирования действий в чрезвычайных ситуациях на военное время. Цель этих узлов – обеспечить непрерывный уровень командования, связь, поддержку и возможности контрудара во всех службах и областях НОАК, а также в ее объединенных силах. КНР, вероятно, продолжит разрабатывать и расширять свою программу UGF для поддержки своих расширяющихся сил и военной модернизации».

Отмечается, что и другие потенциальные противники США, особенно Северная Корея и Иран, также вложили значительные средства во все более глубокую подземную инфраструктуру для защиты своих критически важных объектов.

В комментарии о B61-13 помощник министра обороны по космической политике Джон ПЛАМБ сказал: «Сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников. Соединенные Штаты несут ответственность за продолжение оценки и развертывания возможностей, необходимых нам для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также обеспечения гарантий нашим союзникам. B61-13 представляет собой разумный шаг для решения проблем, связанных с высокодинамичной средой безопасности. Хотя это обеспечивает нам дополнительную гибкость, производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в наших ядерных запасах».

По материалам ресурса the-war-zone.