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Интерфакс-АВН

Модернизированный прицел ПКУ-2М обеспечивает более высокую точность стрельбы по малоразмерным целям - "Швабе"

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Аппаратура Швабе
Аппаратура Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) усовершенствовали коллиматорный прицел ПКУ-2, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Модернизированная модель получила название ПКУ-2М. В ней снижен параллакс системы, а также точка прицеливания уменьшена до двух угловых минут, благодаря чему повысилась точность прицеливания при стрельбе по малоразмерным целям., - сказано в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

Кроме того, время работы прицела от батарейки увеличилось до 10 тыс. часов.

По информации пресс-службы, помимо указанных особенностей, ПКУ-2М создан с применением технологии высокого контраста - светоделительное покрытие обеспечивает высокую яркость прицельного знака и при этом не искажает цветопередачу фона.

В сообщении приводятся слова генерального директора НПЗ Антона Клокова, который отметил, что обновленная коллиматорная модель отличается высокими техническими характеристиками при доступной цене.

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Страны
Россия
Компании
НПЗ
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