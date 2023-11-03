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Конференция "Огарковские чтения - 2023"

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31 октября 2023 года в Москве прошла шестая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Блог bmpd представляет вниманию читателей фоторепортаж с мероприятия.

Докладчики и гости конференции "Огарковские чтения - 2023" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Мероприятие проходило в колонном зале Музея военной формы в Москве (с) ЦАСТ

В начале конференции с приветственной речью к участникам обратился председатель Организационного комитета, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России (2004-2008) Юрий Балуевский (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад на тему "Забытые русско-шведские войны. Балтийский театр и борьба за господство в Европе" представил Алексей Кривопалов, историк, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

С комментарием выступил Сергей Рябков, заместитель Министра иностранных дел России (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Свое мнение по теме высказал гость конференции Яков Кедми, израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" (1992-1999) (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Гости конференции "Огарковские чтения - 2023" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор ЦАСТ Руслан Пухов вручил Сергею Рябкову памятный пневматический револьвер производства компании Bear Group (c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор Независимого центра оборонных исследований (Ереван) Тигран Ованнисян выступил с презентацией на тему "Необходимость перехода артиллерии к системам калибра 155 мм". C текстом доклада можно ознакомиться в специальном выпуске журнала "Экспорт вооружений" за 2023 год (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Свою точку зрения по теме артиллерии предствил Михаил Дегтярев, главный редактор журнала "Калашников" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В перерывах между докладами гости конференции могли ознакомиться со свежим выпуском журнала "Экспорт вооружений" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Вопрос о применимости ядерного оружия как факторе военнополитического взаимодействия великих держав рассмотрел Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

С комментарием к докладу Дмитрия Стефановича выступил Виктор Есин, советский и российский военачальник, генерал-полковник, начальник Главного штаба РВСН (1994-1996) (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Руслан Пухов вручил Виктору Есину подарок - настоящее ядро с Бородинской битвы 1812 года (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Консультант ЦАСТ Сергей Денисенцев проанализировал мировой опыт изучения и преодоления последствий боевой усталости (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Личным опытом участия в боевых действиях поделился Андрей Демуренко, полковник в отставке, бывший заместитель командующего сектором "Сараево" миротворческого контингента ООН в Боснии и Герцеговине (1994-1996). Краткий обзор выступления можно найти по ссылке (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Лауреатом премии имени Огаркова стал экономист Сергей Глазьев (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Руслан Пухов вручил Сергею Глазьеву набор из реплик артефактов бронзового века - коплекс вооружения воина Синташтинской культуры (XXI-XVIII вв. до н. э.) (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Демограф и независимый эксперт Алексей Ракша представил анализ данных по демографической ситуации на Украине (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Слушатели конференции задавали Алексею Ракше дополнительные вопросы по теме демографии (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Комментарий к докладу дал военный аналитик Антон Лавров, редактор книги ЦАСТ "Война среди стен", посвященной проблеме боя в городской среде. Сейчас открыт предзаказ на второе, дополненное издание сборника (c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В заключительной части конференции состоялась панельная дискуссия на тему "Будущее армии. Изменения в структуре сухопутных войск. Почему нельзя воевать по-старому" (c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(c) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

ЦАСТ благодарит официального спонсора конференции - ПАО "Промсвязьбанк", а также партнеров - государственную корпорацию "Ростех" и АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

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