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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" проработает вопросы создания высокотехнологичного оборудования в интересах "Газпрома" - концерн

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Со стороны АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" документ подписал Генеральный директор Ян Новиков, со стороны ПАО "Газпром" - Председатель Правления Алексей Миллер
Со стороны АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" документ подписал Генеральный директор Ян Новиков, со стороны ПАО "Газпром" - Председатель Правления Алексей Миллер.
Источник изображения: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве, а также "дорожную карту" в сфере создания высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли подписали концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ПАО "Газпром" в среду на полях XII Петербургского международного газового форума, сообщила пресс-служба концерна.

"Документы расширяют периметр взаимодействия сторон. В частности, "Алмаз-Антей" проработает вопросы проектирования и создания высокотехнологичного оборудования, а также систем его монтажа и обслуживания для более эффективной добычи газа на месторождениях "Газпрома", - сказано в сообщении.

Документы подписали генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По словам Новикова, "концерн уже успешно решает вопросы создания отечественной продукции и предлагает партнерам ряд инновационных разработок".

Он также отметил, что "Алмаз-Антей" в сжатые сроки реализовал несколько проектов в области разработки, производства и поставки высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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