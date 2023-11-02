"Алмаз-Антей" проработает вопросы создания высокотехнологичного оборудования в интересах "Газпрома" - концерн

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве, а также "дорожную карту" в сфере создания высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли подписали концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ПАО "Газпром" в среду на полях XII Петербургского международного газового форума, сообщила пресс-служба концерна.

"Документы расширяют периметр взаимодействия сторон. В частности, "Алмаз-Антей" проработает вопросы проектирования и создания высокотехнологичного оборудования, а также систем его монтажа и обслуживания для более эффективной добычи газа на месторождениях "Газпрома", - сказано в сообщении.

Документы подписали генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По словам Новикова, "концерн уже успешно решает вопросы создания отечественной продукции и предлагает партнерам ряд инновационных разработок".

Он также отметил, что "Алмаз-Антей" в сжатые сроки реализовал несколько проектов в области разработки, производства и поставки высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли.