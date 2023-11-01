В Москве проходит конференция "Огарковские чтения - 2023"

Сегодня в Москве проходит шестая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), партнеры мероприятия - государственная корпорация "Ростех" и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация", официальный спонсор - ПАО "Промсвязьбанк".

Директор ЦАСТ Руслан Пухов обращается к участникам конференции (с) ЦАСТ

Выступление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Конференция "Огарковские чтения - 2023" (с) ЦАСТ