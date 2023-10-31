Из ударного оружия – в мишени. Военный эксперт о ракетах Storm Shadow

Военный эксперт Кнутов: ЗРК РФ поражают Storm Shadow с большой точностью

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Крым с помощью восьми ракет Storm Shadow. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов.

Российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

"Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что ракеты Storm Shadow стали для российских зенитно-ракетных комплексов обычными целями.

"Когда эти ракеты только появились (у ВСУ), было достаточно сложно по ним работать. Но в последующем удалось одну из таких ракет подбить, она упала на землю почти невредимой. Ее изучили, разобрались с ее характеристиками, с отражающей поверхностью, с электроникой, которая управляет полетом, и появилась возможность использовать в том числе системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Что касается применения зенитно-ракетных комплексов, то были изучены алгоритмы полета этой ракеты, соответственно, были сделаны дополнения к программам, которые стоят на наших комплексах. В результате наши ЗРК могут поражать эти ракеты в автоматическом режиме с очень большой вероятностью", – отметил военный эксперт.

Эту ситуацию учитывают другие страны НАТО, у которых есть ракеты со схожими характеристиками, считает он.

"Иракеты SCALP, и Storm Shadow перешли в разряд обычных целей. Немцы понимают это, и стараются не давать пока свои ракеты Taurus, чтобы технология так же не ушла к нам, и чтобы немецкие ракеты из ударного оружия не превратились в мишени", – добавил Юрий Кнутов.

Storm Shadow – франко-британская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, адаптированную для ВВС Великобритании.