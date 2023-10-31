Из ударного оружия – в мишени. Военный эксперт о ракетах Storm Shadow

Военный эксперт Кнутов: ЗРК РФ поражают Storm Shadow с большой точностью
Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Крым с помощью восьми ракет Storm Shadow. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов.
Российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что ракеты Storm Shadow стали для российских зенитно-ракетных комплексов обычными целями.
Эту ситуацию учитывают другие страны НАТО, у которых есть ракеты со схожими характеристиками, считает он.
Storm Shadow – франко-британская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, адаптированную для ВВС Великобритании.