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Интерфакс-АВН

РФ настроена продолжать ВТС с заинтересованными странами АТР - Шойгу

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу выступает на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
Источник изображения: news.myseldon.com

Пекин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая поставки боевой техники и совместные учения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

"Настроены на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения, заходы кораблей и проведение других профильных мероприятий", - сказал Шойгу, отметив, что события, происходящие в мире, потребовали от России корректировки её внешнеполитических приоритетов, и особое место среди них занимает АТР, с государствами которого в силу географического положения РФ "традиционно поддерживает тесные связи".

При этом он подчеркнул, что деятельность в сфере ВТС и в военной области с государствами региона "осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными нормами и не направлена против третьих стран".

Шойгу отметил, что Россия предпринимает "последовательные шаги по наращиванию сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, подавляющее большинство которых не присоединилось к антироссийским санкциям, несмотря на жёсткое давление со стороны США и их сателлитов".

Он назвал важным делом укрепление практической составляющей в работе сформированных вокруг АСЕАН многосторонних площадок, подчеркнув, что "Россия уже внесла значительный вклад в антитеррористическую кооперацию в рамках Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс") в 2020-2023 годах".

В конце сентября, напомнил Шойгу, в сопредседательстве с Мьянмой на российском Дальнем Востоке успешно проведено международное антитеррористическое учение с участием воинских контингентов 12-ти стран "СМОА плюс".

"В нём были задействованы 643 военнослужащих из Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, России, Таиланда и Филиппин. Отказались участвовать Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Южная Корея и Япония", - сказал Шойгу.

Он отметил готовность "и дальше развивать партнерство в качестве сопредседателя экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию в 2024-2027 годах совместно с Лаосом".

Шойгу заявил также, что российская сторона выступает "против попыток прозападного лагеря "СМОА плюс" отойти от практической направленности работы механизма и политизировать его повестку дня, навязывая правозащитную, гендерную и иные непрофильные проблематики".

"Считаем необходимым, - сказал он, - отметить всё более очевидную роль Шанхайской организации сотрудничества в формировании справедливого многополярного миропорядка, основанного на принципах единой и неделимой безопасности и уважения многообразия культур".

Министр обороны России подчеркнул, что усилия ШОС "по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, а также по обеспечению информационной безопасности служат поддержанию региональной стабильности".

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