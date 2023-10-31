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Интерфакс-АВН

Предложения Китая и РФ в военной сфере совпадают, это важно для двусторонних отношений - зампред Центрального военного совета КНР

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Сергей Шойгу и Чжан Юся
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в предверии XXIII заседания межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Пекине.
Источник изображения: МО РФ

Пекин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Позиции Китая и России в военной сфере всегда совпадают, и это способствует развитию двусторонних отношений, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пекине в понедельник.

"У нас уже сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных и важных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России", - сказал Чжан Юся, начиная переговоры, состоявшиеся "на полях" 10-го Пекинского Сяншаньского форума, который проходит в Китае.

"Товарищ министр, вы - большой друг китайского народа, китайских вооружённых сил", - отметил он, обращаясь к главе российского военного ведомства.

Чжан Юся напомнил, что их первая встреча с Шойгу состоялась в 2012 году.

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Шойгу Сергей
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