Российско-китайское партнёрство выстраивается на контрасте с общей тревожной ситуацией из-за действий Запада - Шойгу

Пекин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряжённости, обусловленными действиями западных стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Пекине в понедельник.

"К сожалению, военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее. Возникают новые и обостряются старые очаги напряжённости. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие", - сказал Шойгу.

По его оценке, "традиционно дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям".

Особую роль в этом, отметил Шойгу, играют доверительные контакты лидеров двух стран.

"В текущем году они провели две очные встречи. В марте успешно прошёл государственный визит Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Первый зарубежный визит после переизбрания на высший государственный пост стал стратегическим выбором Пекина в пользу усиления взаимодействия с Москвой", - сказал министр обороны РФ.

17-18 октября президент России Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя принял участие в третьем Международном форуме "Один пояс - один путь".

"Состоялись его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которых в том числе было уделено внимание углублению военного сотрудничества с использованием всех механизмов взаимодействия", - отметил Шойгу.

"Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров на мировой арене", - подчеркнул он.

Шойгу выразил уверенность, что "сегодняшняя встреча будет способствовать углублению связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности".

По прибытии министра обороны РФ на переговоры с Чжаном Юся от китайской стороны состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра.

Встреча Шойгу и Чжан Юся состоялась "на полях" 10-го Пекинского Сяншаньского форума, который проходит в Китае.