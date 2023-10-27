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ЦАМТО

Финляндия намерена закупить в США ПРЛР AARGM-ER – DSCA

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Ракета AARGM-ER во внутреннем отсеке истребителя F-35
Ракета AARGM-ER во внутреннем отсеке истребителя F-35.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 26 октября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Финляндии в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 500 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 23 октября.

Правительство Финляндии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 150 усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER.

Запрос также включает макеты усовершенствованной ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G (DATM), контейнеры для ракет, программное обеспечение; обучение; вспомогательное оборудование; запасные части; техническую документацию; доставку; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных ПРЛР усилит возможности Финляндии по противодействию существующим и перспективным угрозам, а также повысит уровень совместимости с ВС США и других союзных стран. При этом ВС Финляндии не испытают затруднений при принятии ПРЛР на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Northrop Grumman Systems.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Комментарий ЦАМТО:

Хотя это и не упоминается в уведомлении, ПРЛР AARGM-ER, вероятно, предназначены для оснащения 64 истребителей F-35A ВВС Финляндии, поставка которых будет произведена с 2025 по 2030 гг.

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Страны
США
Финляндия
Продукция
F-35A
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Northrop Grumman
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