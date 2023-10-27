Песков: переброска эскадрильи F-16 ВВС США в зону конфликта на Ближнем Востоке - повод для очень пристального внимания Кремля

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле тщательно отслеживают ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе на фоне переброски в регион эскадрильи истребителей F-16 американских ВВС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы тщательно отслеживаем ситуацию в регионе", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос о том, может ли такое усиление военного присутствия США в регионе использоваться для провокаций против России, Песков отметил: "Что касается провокаций - здесь до сих пор ничего не было, поэтому я ничего здесь не могу сказать. Это, скорее, тема, которая относится к нашим военным".

В Центральном командовании США 24 октября сообщили, что "самолеты 119-й экспедиционной истребительной эскадрильи F-16 Fighting Falcon прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США по сдерживанию дальнейшей агрессии".