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Военное обозрение

Вице-президент Ирана: Одна из целей нашей внешней политики – создание нового миропорядка

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне политики Запада в контексте украинского конфликта и последних событий на Ближнем Востоке всё более очевидным становится усталость всего остального мира от доминирующей роли США и Европы в мировых делах. И эта тенденция затрагивает уже не только страны, называемые на Западе не дружественными, но и многие другие.

В этой связи усиливается влияние международных объединений, в которых нет США и их европейских партнёров, такие как, например, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Заседание глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе проходит в столице Киргизии Бишкеке. Здесь же присутствует и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Выступая на встрече, он заявил, что мир переживает формирование нового порядка, в котором на смену однополярности приходить многополярная система. По его словам, одной и целей иранской внешней политики является содействие установлению нового мирового порядка.

Исламская Республика Иран в своей внешней политике стремится внести свой вклад в формирование нового и справедливого миропорядка

- сказал Мохбер.

Иранский политик отметил, что новый порядок будет основываться на равном участии в международных отношениях всех стран.

На встрече присутствуют представители всех девяти стран-членов ШОС – Китая, России, Ирана, Индии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Россию представляет глава правительства Михаил Мишустин.

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Страны
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
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