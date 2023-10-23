Заявление саммита США - ЕС предупреждает об угрозе коллапса украинской экономики

Оно не содержит упоминаний о наступлении Киева

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Заявление саммита США и Евросоюза по Украине не содержит упоминаний ни о наступлении Киева, ни о решимости "добиться победы над Россией на поле боя", зато предупреждает о рисках коллапса украинской экономики. Украине посвящен самый большой раздел - полторы страницы из восьмистраничного документа, опубликованного по итогам трехчасовой встречи на высшем уровне.

Единственное упоминание об украинских военных усилиях сводится к тому, что Киев "имеет право защищать себя", а позиция США и ЕС в отношении оказания помощи "остается непоколебимой".

"Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики", - говорится в документе. Вашингтон и Брюссель призывают Россию "немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины", а также "компенсировать Украине весь ущерб", обещают ужесточение санкций и продолжение поиска формально легальных путей передачи Киеву доходов от замороженных суверенных активов РФ.