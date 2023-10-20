«Русский с поляком – братья навек»

Польша, 15 августа 2023 года. Военнослужащие Войска Польского на параде в День Вооруженных сил, который проводится ежегодно в ознаменование успешной для поляков обороны Варшавы от Красной армии в 1920 году. Фото Reuters.

Европейская политика России должна быть продолжением спецоперации другими средствами

Польша уже давно взяла курс на строительство сильнейшей армии в Европе и на самооборону, независимую от импотентного и слабовольного блока НАТО («Самые сильные европейцы в НАТО», см. НВО» от 17.03.23). Причем в значительной степени Варшава, опираясь на союз с Вашингтоном и – неожиданно – с Сеулом такую армию уже построила («От моря мечтаний до моря амбиций», см. «НВО» от 18.08.23).

ENFANT TERRIBLE ЕВРОПЫ

Кроме осознания фактической бесполезности НАТО, Варшава также находится в достаточно сложных, причем ухудшающихся, отношениях и с Евросоюзом – из-за особенностей своей внутренней политики и традиционалистской идеологии.

Крайне отрицательную реакцию Брюсселя вызывает стремление польского руководства поставить судебную власть страны под контроль исполнительной власти. Кроме того, Польша является практически единственной страной современной Европы, которая отвергает характерную для остальных стран ЕС леволиберальную политику толерантности и политкорректности (в первую очередь в отношении сексуальных меньшинств и мигрантов из-за пределов Европы).

Все это ведет к тому, что Брюссель вводит против Варшавы экономические и политические санкции. Схожие отношения у Брюсселя еще только с Будапештом – но венгры ведут себя гораздо менее шумно, чем поляки. В качестве же «бонуса» Варшава особенно сильно ругается с «локомотивом» Евросоюза, то есть с Берлином, требуя с него триллионные репарации за свои страдания во Второй мировой войне. Берлин пытается отбиваться, но активность Варшавы от этого не спадает.

Ну и, наконец, именно Варшава громче всех в мире возмутилась овациям старому эсэсовцу в канадском парламенте. Канада, конечно, не член ЕС, но член НАТО и достаточно важная часть коллективного Запада.

Польша с прошлого года является главным поставщиком оружия Украине, а с 2014 года – главным адвокатом Украины в Европе. Но недавно Варшава и с Киевом тоже поругалась. Формально – из-за поставок в Польшу украинского зерна, разоряющих местных фермеров. Фактически же причины разногласий гораздо глубже, чем «хлеб раздора». Из-за формального зерна наружу прорвалась реальная взаимная историческая ненависть двух стран и народов. Ведь до сих пор еще живы отдельные свидетели Волынской резни 1943–1944 годов. И никуда не делось желание Варшавы вернуть себе «свой юго-восток», являющийся сейчас украинским северо-западом («Украинский кризис и польский реваншизм», см. «НВО» от 27.05.22).

Как видно из этого краткого обзора, объективно у Москвы и Варшавы немало политических и идеологических совпадений. Польскому руководству мешает увидеть этот факт совершенно клиническая русофобия, проистекающая из обиды на Россию за ряд исторических событий. Это отнюдь не только дележи Польши между русскими и немцами с австрийцами, но и неудачи самой Польши в дележе России (скорее всего второе огорчает поляков сильнее первого).

Надо заметить, что у венгров как минимум не меньше оснований обижаться на Россию по поводу других исторических событий. Но насколько адекватнее польских лидеров ведет себя венгерский премьер-министр Виктор Орбан!

РОССИЙСКАЯ РЕАКЦИЯ

Москва, к сожалению, ведет себя по отношению к Варшаве вполне ожидаемо – обижается на ее обиды. И тоже не замечает общности множества политических моментов.

Основные причины очевидны: традиционная косность и реактивность российской внешней политики, хроническое отсутствие способности действовать на опережение. И, что гораздо хуже – сохраняющееся до сих пор, несмотря на все происходящее, «низкопоклонство перед Западом». То есть боязнь по-настоящему обидеть бывших «уважаемых партнеров». И до сих пор неизжитая надежда на то, что, может быть, все опять станет как раньше и нас пустят в прихожую «цивилизованного мира».

Между тем совершенно непонятно, что нам мешает открыто и официально поддержать претензии Варшавы к Берлину по поводу репараций. Ведь на самом деле в годы Второй мировой больше, чем Польша, от немецкой оккупации пострадали лишь мы сами. И может быть (но уже не факт), еще Югославия. Да и вклад в разгром нацистов поляки внесли, разумеется, несравнимо меньший, чем «большая тройка», но уж точно больший, чем Франция.

Почему бы не заявить, что польские требования репараций вполне обоснованны и Германия обязана их выполнить? При этом на всякий случай следует объяснить, что если позднее Польша потребует репарации с нас, мы этот вопрос обсуждать не будем. Просто потому, что мы не захватывали и не оккупировали эту страну. А навязывание просоветского режима – это все-таки совсем другая история.

Более того, что мешает нам поддержать польское желание вернуть восточные земли, утраченные в 1939 году? Ведь территорий нынешней России среди этих земель нет. Калининградская область – это часть бывшей немецкой Восточной Пруссии, которую СССР в 1945 году поделил как раз с Польшей. К довоенной Польше Восточная Пруссия никакого отношения не имела.

Если Белоруссия не захочет вернуть Польше ее бывшие территории, то, конечно, мы будем защищать Белоруссию, поскольку она наш союзник в данный момент. А что касается территорий Литвы (включая Вильнюс) и территорий Украины, входивших до сентября 1939 года в состав Польши, то мы совершенно ничего не имеем против того, чтобы Польша их себе вернула. Причем нам неважно, каким именно способом она это сделает.

Из всего этого совершенно не следует, что Польша должна будет отдать свои западные земли, присоединенные в 1945 году, обратно Германии. Потому что Германия сама развязала преступную войну, по итогам которой безоговорочно капитулировала и соответственно безоговорочно и навсегда лишилась того, что у нее тогда изъяли в пользу победителей. Заодно хорошо бы заявить и о том, что в оценке Волынской резни и прочих событий 1943–1944 годов в этих местах Москва полностью разделяет позицию Варшавы, а не Киева.

Наконец, ничто не мешает нам официально поддержать Варшаву в ее борьбе с Брюсселем за право вести самостоятельную внутреннюю политику. А главное – ничто не мешает заявить, что Россия считает Польшу своим естественным союзником в борьбе против леволиберального безумия за традиционные ценности: люди имеют только два пола, семья – это исключительно союз мужчины и женщины и т.д. и т.п.

Необходимо подчеркнуть, что подобные заявления Москвы, если они вдруг будут сделаны, ни в коем случае не должны оказаться ложью или лукавством. Они должны стать реальной частью внешней политики Москвы на европейском направлении – и на самом деле реализовываться на практике настолько, насколько это возможно. Причем совершенно независимо от того, как на это отреагирует Варшава, какая политическая сила будет находиться у власти в Польше и какую политику она будет вести по отношению к России, Украине, Евросоюзу. Потому что от нас ничего не убудет ни в прямом, ни в переносном смысле, даже если все эти инициативы Москвы не будут иметь прямых практических последствий.

БИТЬ ВРАГА НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ

Но последствия были бы в любом случае – причем самые для нас положительные. Потому что любой польской власти после всего этого стало бы очень сложно рассказывать своему населению, что Россия готовит агрессию против Польши. Вменяемому человеку прекрасно понятно, что такая агрессия невозможна в принципе, но вменяемых сейчас мало, а оболваненных пропагандой – очень много. Если же Москва предлагает Варшаве даже увеличить свою территорию – то при чем тут агрессия?

Главное же в том, что подобные официальные предложения Москвы нанесли бы сильнейший удар по внутреннему единству Евросоюза и НАТО, даже если бы Варшава с гневом их отвергла. Хотя гневно отвергнуть их польским лидерам было бы трудно уже по внутриполитическим соображениям: ведь нынешние польские власти опираются как раз на националистический электорат.

У всех политиков, да и у обычных людей – как в самой Польше, так и у ее соседей – возникло бы понимание того, что Варшава получила серьезнейшую внешнюю поддержку для реализации своих геополитических амбиций. И очень многим полякам показалось бы, что отказываться от такой поддержки неразумно. А многие соседи Польши начали бы всерьез воспринимать эту страну как главную внешнюю угрозу. Кстати, в военном отношении Польша уже сейчас сильнее Германии («Силы немалые, но тают очень быстро», см. «НВО» от 14.07.23), особенно на суше.

Кроме вышеупомянутого общего «низкопоклонства перед Западом» в головах многих представителей российской элиты сидит еще одна вреднейшая иллюзия – что нам надо подружиться с Европой против США. Причем эта иллюзия появилась еще в Советском Союзе.

После всего, что случилось за последние десятилетия, только совсем уж «альтернативно мыслящий» не понимает, что российским врагом является весь нынешний коллективный Запад. Наша важнейшая задача – взорвать его изнутри, как он всегда пытался и пытается сегодня взорвать изнутри нас.

И бить надо сначала по слабому звену, коим является Европа. Россия должна сделать все для развала ЕС, а также и некоторых европейских стран.

Особого наказания заслуживает, конечно, Германия как локомотив Евросоюза. Этот локомотив обязательно должен быть «пущен под откос». Да и наши исторические счеты к немцам более чем обоснованны – и, откровенно говоря, еще очень далеко не оплачены, не надо отбрасывать и забывать этот фактор.

Конечно, ситуация изменилась бы, если бы эту страну возглавила партия «Альтернатива для Германии». Но, увы, это невозможно: слишком оболганы при нынешних европейских «демократии» и «свободе слова» любые нормальные люди. Поэтому стесняться нам не просто не нужно, но преступно.

И главным тараном против Европы может и должна стать Польша – других вариантов просто нет. Она же может очень хорошо помочь нам победить Украину. Ведь вряд ли у нас хоть кто-нибудь, находясь в здравом уме и твердой памяти, захочет вернуть себе те территории, которые СССР 84 года назад забрал у Польши.

Есть в головах нашей элиты, да и значительной части российского населения еще одна интересная мысль: что США «научили» Европу русофобии. Это уж совсем откровенный сюрреализм, достойный даже не двойки, а единицы по истории. До 1917 года российско-американские отношения были буквально идиллическими, да и после этого напрямую мы никогда между собой не воевали.

В Европе же все наоборот: здесь мы ни разу не воевали, пожалуй, только против Португалии и Исландии. И то лишь потому, что они слишком от нас далеко (а Исландии к тому же воевать нечем). Кто здесь кого научил русофобии?

Сейчас США, наверное, не расстроились бы, если бы Москва и Варшава развалили Евросоюз – ну что ж с того? Развалить США мы сегодня не можем, к тому же теряющий адекватность Вашингтон может сам себя «закопать» где-нибудь в Азии. А нам надо было бы заняться тем, что доступно и реально.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт