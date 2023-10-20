Войти
Интерфакс-АВН

Глава Генштаба ВС Ирана обсудил с Шойгу конфликт Израиля с ХАМАС - СМИ

460
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник иранского генштаба Мохаммад Багери
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник иранского генштаба Мохаммад Багери.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Дубай. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил ситуацию в секторе Газа, сообщает в четверг агентство "Тасним".

По его данным, иранский военачальник заявил, что дальнейшие агрессивные действия израильтян против палестинских группировок "могут привести к вмешательству в конфликт других сторон".

Также с Багери провел разговор министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. В этой беседе Багери отметил, что мусульманский мир не может хранить молчание в связи с действиями Израиля.

Во время этих контактов, по данным "Тасним", глава Генштаба ВС Ирана призвал к немедленным действиям международного сообщества, чтобы остановить гибель мирных граждан в секторе Газа и отправить в район гуманитарную помощь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Катар
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
18.08.2021
Время «АРМИИ»
16.09.2020
Олимпиада в погонах
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
17.08.2016
На грани спорта и войны (ECHO24, Чехия)
21.04.2014
Украина и американская ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 11:46
  • 56197
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:29
  • 27
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 20.10 06:17
  • 1
Какой ВМФ нужен современной России
  • 20.10 06:02
  • 1
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 05:37
  • 111
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику