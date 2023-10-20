Глава Генштаба ВС Ирана обсудил с Шойгу конфликт Израиля с ХАМАС - СМИ

Дубай. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил ситуацию в секторе Газа, сообщает в четверг агентство "Тасним".

По его данным, иранский военачальник заявил, что дальнейшие агрессивные действия израильтян против палестинских группировок "могут привести к вмешательству в конфликт других сторон".

Также с Багери провел разговор министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. В этой беседе Багери отметил, что мусульманский мир не может хранить молчание в связи с действиями Израиля.

Во время этих контактов, по данным "Тасним", глава Генштаба ВС Ирана призвал к немедленным действиям международного сообщества, чтобы остановить гибель мирных граждан в секторе Газа и отправить в район гуманитарную помощь.