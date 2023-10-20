Наземная операция Израиля в Газе: при поддержке Штатов - вопрос только в масштабе

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Напряженная ситуация на Ближнем Востоке после нескольких дней затишья вновь получила развитие. Этому способствовал визит в Израиль президента США Джозефа Байдена.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с научным сотрудником Института Востоковедения РАН, специалистом по проблемам Израиля Сергеем Мелконяном.

Израильский вариант "Казнить нельзя помиловать"?

Корр.: В Израиле накануне визита президента США заявляли о том, что наземная операция, цель которой - наказать ХАМАС за первые дни войны, откладывается по погодным причинам. Складывалось впечатление, что вопрос, будет операция или нет, пока остается открытым. Но реально для ответа на него, и это сейчас ясно, там ждали визита президента США. И Байден помог определить, где поставить запятую в старой задаче: "казнить нельзя помиловать".

Мелконян: Конечно, если бы во время визита Соединенные Штаты проявили бы колебания в позиции и высказались бы не совсем однозначно в отношении наземной операции, то это было бы для Израиля сдерживающим фактором.

Но визит показал, что США поддерживают Израиль не только в контексте проведения будущей операции, но будут оказывать политико-дипломатическую поддержку. Кстати, наглядным примером этому служит блокирование со стороны США и их союзников резолюции в Совете Безопасности ООН, которая была предложена Россией.

В качестве доказательства поддержки США в Вашингтоне предстоит обсуждение вопроса о предоставлении беспрецедентной помощи Израилю.

Корр.: Надежды на то, что во время визита могут быть найдены какие-то варианты размена, которые бы устранили угрозу наземной операции, не оправдались.

Мелконян: Судя по тем высказываниям, которые исходят от военно-политического руководства Израиля, решение о проведении наземной операции фактически принято. Вопрос лишь в том, каковы будут масштабы.

Как идет подготовка?

Корр.: Что надо предпринять для начала операции? Можно ли предположить, как она будет проходить?

Мелконян: Для того, чтобы начать наземную операцию, Израилю нужно было, во-первых, очистить от хамасовцев свою территорию, что, собственно говоря, он уже и сделал. Во-вторых - получить поддержку со стороны своих союзников. Он ее получил.

На начальном этапе, возможно, Израиль ограничится операцией в северной части сектора, установив там контроль. Это означает восстановление всей заградительной инфраструктуры вокруг сектора Газа, зачистку местности, прилегающей к сектору, от боевиков.

Корр.: Установить контроль - значит пройти весь анклав, но жертв среди населения тогда будет немало.

Мелконян: Я говорю, взять под контроль - значит установить контроль по периметру вокруг сектора Газа, не пройти через всю территорию Газы, а установить контроль по периметру самого сектора снаружи, и зачистить все израильские населенные пункты от боевиков и так далее. И только после этого можно приступать ко второй фазе, то есть к наземной операции. И при успешном развитии ситуации нельзя исключить продолжения наступления.

Корр.: А реально начать вторую фазу при таком общественном мнении в мире? Я имею в виду не поддержку со стороны правительств союзников, а в общественном мнении вообще. Если посмотреть на огромные демонстрации протеста в Европе и в самих США, то раскол в позициях общественного мнения и правительств значителен.

Мелконян: Да, затянувшийся первый этап - установление контроля по периметру Газы - дал возможность противникам наземной операции активизироваться. Пропагандистски ужасы первых дней войны отошли в сторону, что опять-таки не в пользу Израиля. Если бы изначально Израиль оперативно мобилизовал свои ресурсы и установил полный контроль над территориями вокруг сектора Газа, то при официальной поддержке западных стран он мог бы начать наступательную операцию. Вот тогда у международного сообщества было бы меньше вопросов. Сейчас время потеряно.

Прецедент уже был. Но закончился ничем!

Корр.: Где израильское руководство хочет поставит "запятую", теперь ясно: после слова " казнить"....

Мелконян: Теперь все будет зависеть от продолжения. Если все же оно решится двинуть армию, то надо понимать, что чем дольше будет проводиться сама операция, а на самом деле - война, тем сложнее будет Израилю.

Напомню, в 2014 году Израилю потребовалось более полутора месяцев на проведение операции в секторе Газа. Тогда тоже шла, как они ее называли, "операция возмездия". Но у Израиля было мобилизовано меньше людей, а цель была заявлена та же - уничтожение ХАМАС, его структур и так далее. Сейчас ситуация та же самая. Все выглядит так, как в 2014 году. Но девять лет назад Израиль фактически не достиг заявленной цели.

Сейчас Израиль мобилизовал уже не 80, а примерно 400 тысяч человек. Но, с другой стороны, и возможности у ХАМАС тоже выросли. Более того, они просто несопоставимы - увеличилось количество тоннельных сооружений, увеличился запас боекомплектов, появилось современное вооружение и так далее. Ждать, что наземная операция станет легкой прогулкой, нельзя.

Это понимают власти Израиля и потому готовят общественное мнение своей страны к тому, что это будет долгая война, что нужно перетерпеть и мы обязательно победим и так далее.

Но дело в том, что такой подход противоречит двум базовым установкам израильской военной доктрины - война не должна вестись на территории Израиля, театр боевых действий должен переноситься на территорию противника, это первое. А второе - Израиль не может себе позволить долгую войну. Здесь под долгой войной нынешнее руководство понимает до полугода и так далее. Вот если Израиль сможет это сделать менее, чем за месяц, то тогда негатива для него будет меньше.

Корр.: Дальше столицы анклава города Газа армия не пойдет?

Мелконян: Нет пока заявлений, что они планируют идти дальше. Они хотят зачистить северную часть сектора, всю военную инфраструктуру, которая имеется, и так далее.

Назад к 2005 году

Корр.: Значит до египетской границы идти не планируется?

Мелконян: Сложно сказать, подходы есть разные. Вообще доминирует позиция, что нужно откатиться к 2005 году, когда весь сектор был под контролем Израиля. И выход из сектора Газа был ошибкой в 2005 году с точки зрения некоторой части общества. Поэтому нужно возвращаться на исходную позицию 2005 года и устанавливать свой контроль во всем анклаве: проводя зачистку сначала в северной части сектора, затем в южной.

Корр.: Я все чаще слышу ссылки у израильских политологов на слова генерала Шарона, противника ухода Израиля из сектора. В 2005 году он говорил: "Если мы уйдем из Газы, то Газа придет к нам".

Мелконян: Поэтому и появились требования вернуться к положению 2005 года.

Возможен ли полномасштабный конфликт?

Корр.: Как воспримут визит Байдена в арабском мире?

Мелконян: У части общества, в том числе арабского, где есть колеблющиеся, которые призывают к миру и переговорам, будет доминировать позиция: Байден приехал, Байден дал зеленый свет на начало войны и Израиль начал войну.

Корр.: Не грозит ли все это открытием на севере Израиля второго фронта?

Мелконян: Конечно, грозит, и в этом смысле уровень эскалации на севере постепенно увеличивается. "Хезболла" уже в ежедневном режиме отчитывается о новой подбитой израильской технике. Но при этом реакция США все еще остается сдержанной, не предпринимается каких-либо серьезных сдерживающих мер в этом направлении. Угроза расширения есть, но я убежден, что ни одна сторона сегодня не заинтересована в полномасштабном региональном конфликте.