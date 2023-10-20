Турция увеличит оборонные расходы в 2024 ф.г. на рекордные 150% – до 40 млрд. долл.

ЦАМТО, 19 октября. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что в 2024 ф.г. Анкара выделит на оборону на 150% больше средств по сравнению с текущим годом.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на презентацию турецкого вице-президента, в 2024 ф.г. оборонный бюджет превысит 40 млрд. долл., что "станет еще одним шагом по укреплению обороноспособности страны". Для справки: в 2023 ф.г. Турция выделила на оборону и безопасность около 16 млрд. долл.

Во вторник парламент Турции также проголосовал за продление мандата, который позволяет силам безопасности проводить трансграничные операции в Сирии и Ираке еще на два года.

В своей презентации во вторник вице-президент Д.Йылмаз заявил, что правительство намерено почти удвоить экспорт оборонной промышленности – до 11 млрд. долл. с нынешних 6 млрд. долл.

Турецкая оборонная промышленность также увеличит самообеспеченность до 85% с 80% в 2023 году. Анкара придает большое значение самодостаточности в оборонной сфере и за последние годы инвестировала миллиарды долларов в национальную оборонную промышленность.

Страна сталкивается с проблемами в закупках ВиВТ после того, как Администрация США исключила Турцию из программы многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российского комплекса ПВО С-400 в 2017 году. США также заблокировали сделку по поставке Анкаре истребителей F-16 на сумму 20 млрд. долл. из-за возражений Турции против вступления Швеции в НАТО, обвинений лично президента Тайипа Эрдогана в нарушении прав человека, а также полетов турецкой авиации в воздушном пространстве соседней Греции.