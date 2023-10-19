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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Источник изображения: belvpo.com

Двустороннее сотрудничество Беларуси и регионов России всегда занимало особое место в структуре процесса интеграции субъектов Союзного государства. Подобный формат взаимодействия позволяет налаживать прямые связи не только между представителями региональных и местных органов власти России и Беларуси, но и сближает деловые сообщества, деятелей образования, науки и культуры. Особенно это стало заметно, начиная с 2014 года, когда страны Запада, пытаясь противостоять закономерному процессу возвращения Крыма в состав Российской Федерации и реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение, выбрали курс на противостояние.

В условиях беспрецедентных и неправомерных санкций со стороны англосаксонского сообщества всестороннее развитие сотрудничества между двумя союзническими странами на уровне регионов приобрело высокую степень актуальности. Как отмечают в министерстве экономики Республики Беларусь, в настоящее время сотрудничество Беларуси с российскими регионами относится к приоритетным направлениям белорусско-российского взаимодействия и служит фундаментом торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных отношений.

Для понимания масштабов процесса можно привести некоторые цифры. Так, например, договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Беларуси и регионов России включает более 300 договоров, соглашений и протоколов. В Минске аккредитованы представительства трёх субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Нижегородской области и Республики Дагестан. Также в столице Беларуси функционирует Государственное автономное учреждение «Дом Москвы», учредителем которого является правительство Москвы. В свою очередь 16 белорусских торговых домов зарегистрированы в ряде крупных городов России, действует широкая сеть фирменных национальных белорусских магазинов и дилерских центров. Наиболее плодотворно Беларусь взаимодействует с Москвой и Санкт-Петербургом, Тюменской, Московской, Смоленской, Оренбургской, Брянской, Нижегородской, Калужской областями, Республикой Татарстан, Башкортостаном и Пермским краем. Объём внешней торговли с этими регионами превышает 72 процента белорусско-российского товарооборота.

Оперативному решению вопросов двусторонних торгово-экономических отношений способствуют 11 отделений посольства Республики Беларусь в городах Нижний Новгород, Уфа, Казань, Калининград, Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Смоленск и Новосибирск.

Кстати, о Новосибирске. На прошедшей неделе Минск посетила делегация Новосибирской области. Во Дворце Независимости 10 октября состоялась встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с губернатором области Андреем Травниковым. Во время встречи глава белорусского государства выразил уверенность, что визит российской делегации из Сибири в Беларусь откроет новую страницу в сотрудничестве белорусских и российских регионов. «А возможности здесь, как Вы сами убедитесь, поближе узнав нашу страну, огромные», – заявил белорусский лидер.

В настоящее время сотрудничество с Новосибирском в основном заключается в поставках сельскохозяйственной и карьерной техники. «Но мы же знаем, что поле деятельности на этом направлении гораздо шире. У нас есть возможность помочь вам решить проблемы с обновлением парка пассажирского транспорта и другой техники», – отметил Александр Лукашенко. Также глава государства пояснил, что Беларусь сейчас взяла курс на структурирование своих возможностей в России. «Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо чётко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией», – сказал президент.

Предполагается, что один из таких центров будет расположен в Новосибирске, учитывая его географическое положение и значимость. «Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всём Сибирском регионе. Мы в ближайшее время в правительстве примем такое решение и будем самым серьёзным образом развивать на базе Новосибирска (я знаю, вы это поддерживаете) центр компетенций и центр торговли на огромном пространстве Российской Федерации», – констатировал Александр Лукашенко.

В целом следует отметить, что активное практическое взаимодействие и его развитие между субъектами Российской Федерации и Беларусью, а также её областями уже принесло немалую прибыль. Это наглядно подтверждают объемы товарооборота, которые по итогам 2022 года составили рекордные 45,8 млрд долларов. Достичь таких показателей удалось благодаря широким партнерским связям регионов, ведущих взаимодействие в режиме реального времени.

В 2022 году отлаженный механизм межрегионального сотрудничества помог России и Беларуси в кратчайшие сроки решить большую часть задач по минимизации последствий западных санкций. Это очень чётко прослеживается по динамике переориентации белорусского экспорта с западных стран на Россию: только за прошлый год удалось возместить порядка 40-50 процентов потерь Беларуси, вызванных закрытием для неё ряда традиционных зарубежных рынков. Достигнутый результат является логичным следствием высокой интенсивности контактов между регионами обоих субъектов Союзного государства.

В заключение хочется акцентировать внимание ещё на одном аспекте взаимодействия России и Беларуси – обеспечении безопасности Союзного государства. Международная обстановка обуславливает закрепление за ней одного из ключевых мест в структуре взаимоотношений внутри межгосударственного образования.

Следует напомнить, что ещё в апреле текущего года главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности. О реализации озвученных планов 6 октября на встрече с журналистами рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Во исполнение решения Высшего Госсовета, принятого в апреле, приступили к работе над концепцией безопасности Союзного государства… Полагаю, что в следующем году такой документ будет представлен главам государств России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко в рамках заседания Высшего Госсовета», – сообщил Мезенцев. Кроме того, он отметил, что в документе будет уделено внимание укреплению региональной группировки войск двух государств, а также взаимодействию пограничных служб.

Как видим, процесс сближения двух стран приобрёл не только последовательность, но и комплексность, благодаря актуализации как торгово-экономических направлений, так и множества других, не менее важных сфер взаимодействия. При этом можно с уверенностью утверждать, что данная тенденция будет только укрепляться, а динамика развития отношений – нарастать.

Владимир Вуячич

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