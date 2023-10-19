До США наконец стало доходить — Россия их победила

Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй.

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем прошли на фоне беспрецедентного обострения обстановки на Ближнем Востоке. Это придало встрече особый смысл. Два крупнейших государства Евразии не просто продемонстрировали крепнущие отношения и готовность поддерживать друг друга. Они еще раз подтвердили: "основанному на правилах" миропорядку приходит конец. Именно потому, что пресловутые правила выгодны только одной стороне, а для всех остальных не только унизительны, но и опасны.

"Три часа мы разговаривали с председателем КНР, всего и не расскажешь, — подчеркнул российский лидер по итогам переговоров. — Это вся двусторонняя повестка, ее много, много там вопросов — это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке".

В свою очередь, Си Цзиньпин после переговоров заявил, что "Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития". Председатель КНР особо отметил, что его страна готова укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, а также вместе с ней защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся государств. Для этого Пекин и Москва намерены играть более важную роль в поддержании продовольственной и энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.

Главное сказано. Эти слова — ответ на желание коллективного Запада представить отношения между Москвой и Пекином как исключительно военный союз, имеющий агрессивный характер. Делать это в последнее время все труднее и труднее. Развитие российско-китайских отношений, как и общий вектор развития БРИКС+, ярко демонстрируют иную направленность.

Да, и России, и Китаю приходится прикладывать серьезные усилия, чтобы обеспечить свою безопасность и территориальную целостность. Ход СВО на Украине и стремительно накаляющаяся обстановка вокруг Тайваня свидетельствуют: Вашингтон и его союзники очень хотят придать целям глобального Юга исключительно военную направленность. Но добиться успеха на этом поприще Запад не может.

После встречи с Си Цзиньпинем российский президент привел такие данные. Объем товарооборота между Россией и Китаем уже достиг 200 миллиардов долларов — и явно будет расти дальше. "Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, — подчеркнул Владимир Путин. — На самом деле, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место".

Попытки коллективного Запада подменить цели и задачи союза России и Китая, равно как и трансформации послевоенного миропорядка, хорошо видят и в Поднебесной. "Западная пресса видит в российско-китайских отношениях некий призрак "военного союза", поскольку ни Пекин, ни Москва не склоняют голову перед гегемонией Вашингтона, — пишет китайская China Daily. — Напротив, и Россия, и Китай следуют международному праву, уважают миропорядок, основанный на Уставе ООН и поддерживают многополярное глобальное управление".

Причины такого отношения США к российско-китайскому союзу газета видит в том, что "США отчаянно пытаются представить их в качестве врагов "демократических стран". Трагедия заключается в том, что американские СМИ используют вашингтонские критерии для оценки сотрудничества Москвы и Пекина". И это очень точное определение.

Став "мировым полицейским", Америка за последние тридцать лет добилась смены режима в десятках стран. Где-то, как в республиках разваливавшегося СССР, это удалось сделать почти бескровно. Где-то, как, например, в Югославии, Ливии и Ираке — с помощью вооруженной силы и ценой колоссальных жертв. Видя, что кто-то отказывается жить в "мире, основанном на правилах", Соединенные Штаты оценивают его действия по себе. Они абсолютно уверены, что несогласные хотят одного: разрушить "демократический" мир ради собственного всемирного могущества.

Понимать, что рвущиеся прочь из Pax Americanaстраны просто хотят жить так, как они считают нужным, а не подчиняться американским "правилам", США попросту отказываются. Потому что сами никогда не стремились ни к чему подобному. Америку всегда интересовало мировое господство и возможность ради собственных меркантильных интересов навязывать свою волю. Кому и какой ценой — неважно. Подчиняться должны были все.

Союз России и Китая и, шире, сообщество глобального Юга ставят перед собой иные задачи. Предоставляя Америку самой себе, страны БРИКС+ требуют уважения своих национальных интересов и взглядов на мироустройство. Им не нужно господство над кем-то — их интересует возможность самостоятельного развития, на которое никто со стороны влиять не будет.

Похоже, именно это больше всего и пугает Соединенные Штаты. Они прекрасно понимают: указанный Россией и Китаем путь приведет к тому, что их влияние съежится, как шагреневая кожа. Под контролем Америке удастся удержать разве что те страны, которые сегодня прямо зависят от нее в экономическом и военном плане.

Речь идет прежде всего о партнерах по НАТО, имеющих навязанные США обязанности обеспечивать американский ВПК военными заказами. Они вынуждены послушно следовать в кильватере штатовской политики. К чему это приводит, ярко демонстрирует Германия, которая стремительно теряет промышленность и экономический суверенитет. Видя это, та же Венгрия, судя по беседе ее премьера Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Пекине, изо всех сил стремится избежать подобной судьбы. А в Вашингтоне следование национальным интересам венгров называют предательством и сотрудничеством с диктатурой!

Почему Америка так однобоко трактует желание России и Китая жить своим умом? Правильный американский ответ на этот вопрос представило на днях агентство Bloomberg. "Это континентальные державы в мировом порядке, который веками последовательно выстраивали державы морские — сначала Великобритания, а за ней Соединенные Штаты. Разница огромная, — пишет обозреватель Марк Чемпион. — Морские страны в принципе предпочитают торговлю, а для этого им приходится привлекать на свою сторону союзников и вырабатывать международные правила, поскольку они позволяют богатеть. Континентальный мировой порядок же основан на сферах влияния и подразумевает территориальные войны, напротив того, уничтожающие богатства и ценности".

Коротко и понятно. Мы, морские державы — светочи добра и справедливости, они, континентальные — исчадия ада. Тот факт, что американская "держава" существует неполные 250 лет, а Китай — несколько тысячелетий и успел побывать в разных ролях, в расчет не принимается. Как и то, что Великобритания, над которой не заходило солнце, выросла на откровенном грабеже захваченных земель и уничтожении их коренного населения. Чего никогда не делала Россия — ни как Московское царство, ни как Российская империя, ни как СССР.

Радует одно: тот же Bloomberg печально признается, что перспективы у морских держав печальные. Недаром колонка Марка Чемпиона озаглавлена "Си и Путин думают, что побеждают — возможно, так и есть". Американцам осталось осознать, что это уже не "возможно", а "наверняка". Может, тогда они наконец поймут, что мир не бывает неизменным. Особенно если одна страна назначила себя гарантом постоянства и старательно и грубо убеждает в этом остальных.

Автор: Антон Трофимов