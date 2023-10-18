Поставки в Иран продукции, подпадающей под режим контроля за ракетной технологией, с 18 октября не требуют согласования в СБ ООН - МИД РФ

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Россия в связи с истечением срока действия требований резолюции Совбеза ООН, касающихся иранской ракетной программы, исходит из того, что поставки в Иран продукции, подпадающей под режим контроля за ракетной технологией, более не требуют согласования в СБ ООН, заявили в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также "заморозки" активов некоторых физических и юридических лиц Ирана, прекращается 18 октября.

"Поставки в Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН. Содержавшийся в приложении к резолюции перечень "листированных" лиц более не актуален", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади добавили, что США и европейские страны в соответствии с резолюцией были обязаны к 18 октября предпринять комплекс шагов по окончательной отмене односторонних санкций против Ирана, что создавало бы условия для ратификации иранской стороной Дополнительного протокола к Соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях. Между тем Европейский союз 17 октября заявил о намерении сохранить антииранские ограничения.

"Твёрдо исходим из того, что решения Совета Безопасности должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами. Конъюнктурные попытки западных стран задним числом переосмыслить или явочным порядком пересмотреть положения резолюции СБ ООН 2231 незаконны, губительны и подрывают лежащий в её основе тщательно выверенный баланс интересов", - заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали европейские страны признать факт истечения ограничений в отношении иранской ядерной программы и перечня "листированных" лиц и "немедленно отказаться от своей политики односторонних ограничений в отношении Тегерана".