Распространяемая информация о начале поставок вооружений из КНДР в РФ не основывается на доказательствах - Песков

Пекин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Сообщения о начале поставок боеприпасов из КНДР в РФ не основаны на доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это давно (сообщается - ИФ). Это не только британская разведка, это и американская разведка. Они все всё время это сообщают, никаких не предоставляют доказательств", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения британской разведки о том, что из КНДР в РФ начаты поставки боеприпасов и вооружений.

Он напомнил, что в ходе контактов на высшем уровне между РФ и КНДР на космодроме "Восточный" отмечалось, что Северная Корея является ближайшим соседом России, Москва продолжит выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодное сотрудничество на основе взаимного уважения и будут "развивать отношения во всех областях".