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Интерфакс-АВН

США выделили 2 тыс. военных для возможной поддержки Израиля - СМИ

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Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон распорядился, чтобы около 2 тыс. американских военных были готовы оказывать поддержку Израилю в связи с его конфликтом с группировкой ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей Минобороны США.

"США отобрали примерно 2 тыс. военных, чтобы подготовить их к возможным мероприятиям в поддержку Израиля. Им поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам официальных лиц, они не предназначены для участия в боевых действиях", - информирует газета.

В настоящее время отобранные для этих задач военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе. Но источники не уточнили, куда именно и при каких обстоятельствах Пентагон может их отправить.

Со своей стороны Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников сообщает, что военных США не отправят в Израиль, но могут перебросить в неназванные страны региона. AP уточняет, что их задачей будет также обеспечение безопасности на контрольно-пропускных пунктах.

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Страны
Израиль
США
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