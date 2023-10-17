Президенты России, Сирии, Ирана, Палестины и Египта выступили за скорейшее установление перемирия в Газе - Кремль

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС -В понедельник состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну".

"Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь. Подтвержден настрой российской стороны на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - говорится в сообщении.

"По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - сказано в сообщении.