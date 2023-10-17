Войти
Интерфакс-АВН

Президенты России, Сирии, Ирана, Палестины и Египта выступили за скорейшее установление перемирия в Газе - Кремль

134
0
0
Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси.
Источник изображения: EPA-EFE/ ABEDIN TAHERKENAREH

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС -В понедельник состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну".

"Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь. Подтвержден настрой российской стороны на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - говорится в сообщении.

"По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Компании
ООН
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Похожие новости
12.04.2021
Foreign Affairs (США): возвращение геополитики
17.11.2016
Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
02.10.2015
Летим бомбить ИГ: Запад нехотя согласился с авиаударами России в Сирии
21.04.2015
Прицельный удар Путина ("The Economist", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики