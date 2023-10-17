США покончили с поддержкой Украины. Победа России – лишь вопрос времени

Arab News: Кирби намекнул на прекращение поддержки Украины со стороны США

США не могут бесконечно поддерживать Украину, пишет Arab News со ссылкой на заявления Белого дома. Это действительно так, особенно на фоне войны в Газе, в которой Америка помогает Израилю. В связи с этим у автора возникает вопрос: как долго продержится Киев в его конфронтации с Москвой?

"Что касается финансирования Украины, то мы не можем помогать ей бесконечно", – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Это меня шокировало. Что случилось со "столько, сколько потребуется"?

Я очень хорошо помню январский пресс-брифинг, на котором Кирби спросили, как будет выглядеть победа Киева и до каких пор Соединенные Штаты будут поддерживать Украину. Кирби тогда ответил, что Вашингтон намерен поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Он заявил: "[Поддержка США] необходима сейчас, она наверняка будет необходима в ближайшие недели и месяцы. Мы хотим убедиться, что максимально удовлетворяем потребности Украины. Как будет выглядеть победа? Президент [Владимир] Зеленский будет определять, как будет выглядеть победа. Мы ему этого тоже не диктуем".

Члены Конгресса изо всех сил боролись за новый пакет помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов, который был связан с риском приостановки работы американского правительства. В результате Кирби выступил с решительным заявлением, отметив, что поддержка США не является бессрочной.

Он намекнул на то, что Вашингтон не может поддерживать одновременно Тель-Авив и Киев. На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Эта незначительная цифра по сравнению с 24 миллиардами долларов, изначально предусмотренными в бюджете, против чего категорически возражали республиканцы-трамписты. Победа Киева немыслима без западной военной помощи. Это заставляет нас задаваться вопросом: с Украиной покончено? Россия победила?

Мы не знаем этого наверняка, но одно можем сказать точно: война в секторе Газа оказала прямое влияние на Украину. Потеря интереса Вашингтона к Киеву – это то, о чем еще в начале конфликта предупреждал политолог Джон Миршаймер, за что многие называли его сторонником Владимира Путина и даже инструментом российской пропаганды. Он, скорее, реалист. Его вывод был основан на очень простом предположении – асимметрии решимости. Хотя потенциальное членство Украины в НАТО является вопросом национальной безопасности для России, это не относится к Соединенным Штатам. Вот почему мы наблюдаем внезапную потерю интереса после начала войны в Газе. Не повезло Зеленскому, рассчитывавшего на постоянную поддержку Соединенных Штатов.

Широкомасштабная война на Ближнем Востоке будет разрушительной для всех. Все находятся в режиме "ждать и наблюдать". Вступит ли "Хезболла" в войну? Если Израиль не сможет одолеть ХАМАС, пойдет ли он против Ирана? Все это возможные сценарии, и Соединенные Штаты должны воспрепятствовать их реализации, поэтому украинский вопрос отходит на второй план.

Украина все еще может бороться с Россия? Зеленский в прошлом месяце признался лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру: "Если мы не получим помощь, то проиграем". Вашингтон, кажется, теперь готов к такому раскладу. Вмешавшись в конфликт, как если бы он был их собственным, Соединенные Штаты начинают сейчас дистанцироваться, заявляя, что поддержка не может длиться вечно.

Война в секторе Газа определенно является победой Путина на нескольких уровнях. Она отвлекает от конфликта на Украине. Она также помогает продвигать имидж России на арабской и международной аренах. Путин – единственный мировой лидер, указавший на корень конфликта между израильтянами и палестинцами. Это высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Официальный представитель ЛАГ Джамаль Рушди отметил, что Россия "заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав".

Это повысит имидж Путина в арабском мире и, возможно, сделает его потенциальным посредником между израильтянами и палестинцами. Американцы не смогли заключить приемлемую для обеих сторон сделку. Представитель палестинской миссии в Великобритании, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не смогли урегулировать арабо-израильский конфликт, и эту роль должны взять на себя другие игроки. В качестве одного из потенциальных посредников был назван Китай. Это говорит только об одном – палестинцы утратили доверие к Америке.

В случае отказа от Украины, Вашингтон в очередной раз выставит себя ненадежным партнером с транзакционной политикой. Если Украина проиграет (а она, вероятно, проиграет, если помощь будет прекращена), Америке будет гораздо труднее заводить друзей. Мы уже видели, как давние товарищи Вашингтона на Ближнем Востоке заняли более транзакционную позицию по отношению к Соединенным Штатам. И это, вероятно, усилится. Отныне Америке будет трудно найти настоящих друзей или стратегических союзников. Каждый будет пытаться наладить связи не только с Соединенными Штатами, но и с кем-нибудь еще, например, с Ираном, Россией или Китаем.

Посмотрим, как Зеленский справится с этим ударом. Разорвет ли он связи с Западом и попытается спасти все, что сможет, от русских, зная, что чем больше он потеряет на поле боя, тем меньше сможет получить в любых переговорах с Москвой? Сложно сказать. Но одно можно сказать наверняка: друзья и партнеры Америки станут более скептически относиться к надежности "дяди Сэма".

Автор: Дания Колейлат Хатиб (Dr. Dania Koleilat Khatib) – специалист по американо-арабским отношениям, специализирующийся на лоббировании. Она является президентом Исследовательского центра сотрудничества и миростроительства, ливанской неправительственной организации, занимающейся дипломатией "второго трека".