Войти
Военное обозрение

Замглавы Росгвардии по ДНР: Происходящее на Ближнем Востоке - это причина всмотреться в наши мотивы, методы и подходы

128
0
0

Источник изображения: topwar.ru

События, происходящие в настоящее время на Ближнем Востоке, представляют собой не только возможность извлечь соответствующие примеры, которые бы выгодно выделяли нас на фоне чьих-то решений и поступков, но и являются причиной в очередной раз максимально пристально всмотреться в нас самих, в наши мотивы, в наши методы и подходы. Об этом написал заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

В своем Telegram-канале Ходаковский отметил, что последствия проведения спецоперации на Украине будут сложными и долгими - мы должны будем дать отчет о причинах, по которым мы пошли на этот шаг, тем, кому с ними жить. Казалось бы, если тебя что-то не устраивает в политике соседней страны, следует отвернуться от нее и предоставить ей возможность существовать, руководствуясь своими правилами. Однако, такое решение не может быть принято в одностороннем порядке. В этом случае отвернуться значило бы просто подставить спину.

Заместитель главы Росгвардии по ДНР подчеркнул, что приход к власти на Украине сил, которым невмоготу сам факт существования России, и последующее подчинение им всех ресурсов этой страны, а также поддержка этих сил Западом, не скрывающим своей враждебности в отношении России, не оставляет сомнений в том, что если бы мы заняли пассивную позицию, это неизбежно завершилось бы неблагоприятным для нас образом.

Ходаковский добавил, что при этом взгляд, при котором учитываются исключительно политические факторы, является недостаточным. Одним из немаловажных факторов, которые следует учитывать, является православие, без которого неизбежно изменится весь дух России, что непременно ощутят на себе даже далекие от религии граждане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
Похожие новости
14.09.2022
«Важно не проморгать наступление противника». В Запорожье фиксируют концентрацию сил ВСУ
30.05.2022
ФСБ: с Украины в Россию под видом беженцев пытаются проникнуть боевики
30.05.2022
Военные объекты Украины в Запорожье передадут армии РФ
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
06.08.2019
Майк Помпео лишь заявил, - "Крым должен вернуться"
27.03.2019
Защита от диверсантов: кому доверили охрану Крымского моста
11.02.2015
Колеса для фронта. Что АвтоКрАЗ поставит армии в 2015 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики