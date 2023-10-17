Замглавы Росгвардии по ДНР: Происходящее на Ближнем Востоке - это причина всмотреться в наши мотивы, методы и подходы

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События, происходящие в настоящее время на Ближнем Востоке, представляют собой не только возможность извлечь соответствующие примеры, которые бы выгодно выделяли нас на фоне чьих-то решений и поступков, но и являются причиной в очередной раз максимально пристально всмотреться в нас самих, в наши мотивы, в наши методы и подходы. Об этом написал заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

В своем Telegram-канале Ходаковский отметил, что последствия проведения спецоперации на Украине будут сложными и долгими - мы должны будем дать отчет о причинах, по которым мы пошли на этот шаг, тем, кому с ними жить. Казалось бы, если тебя что-то не устраивает в политике соседней страны, следует отвернуться от нее и предоставить ей возможность существовать, руководствуясь своими правилами. Однако, такое решение не может быть принято в одностороннем порядке. В этом случае отвернуться значило бы просто подставить спину.

Заместитель главы Росгвардии по ДНР подчеркнул, что приход к власти на Украине сил, которым невмоготу сам факт существования России, и последующее подчинение им всех ресурсов этой страны, а также поддержка этих сил Западом, не скрывающим своей враждебности в отношении России, не оставляет сомнений в том, что если бы мы заняли пассивную позицию, это неизбежно завершилось бы неблагоприятным для нас образом.

Ходаковский добавил, что при этом взгляд, при котором учитываются исключительно политические факторы, является недостаточным. Одним из немаловажных факторов, которые следует учитывать, является православие, без которого неизбежно изменится весь дух России, что непременно ощутят на себе даже далекие от религии граждане.