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ТАСС

В Минобороны России стартовала акция "Есть такая профессия - Родину защищать!"

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Скульптурные композиции
Скульптурные композиции у здания Минобороны на Фрунзенской набережной.
Источник изображения: www.skyscrapercity.com

Она направлена на информирование учащихся выпускных классов школ, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов МО РФ, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Девятая информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!" стартовала в Минобороны РФ.

"В рамках акции будут проведены активности, направленные на популяризацию военной службы. Мероприятия спланированы в различных регионах страны, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части, а также в образовательных организациях среднего общего и среднего профессионального образования", - говорится в сообщении военного ведомства.

В городах и крупных населенных пунктах пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений. "Также будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, в которых каждый желающий сможет пройти тестирование и написать заявление для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Акция в том числе направлена на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.

В ведомстве уточнили, что в акции примут участие военнослужащие, награжденные государственными наградами, представители ветеранских организаций, военных комиссариатов, участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Акция продлится до 15 декабря. 

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