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Интерфакс-АВН

Иран не намерен стоять в стороне в случае обострения палестино-израильского конфликта - МИД Ирана

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран надеется, что политическими усилиями удастся предотвратить распространение палестино-израильского конфликта, однако в случае его обострения не намерен держаться в стороне, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы передали сионистскому режиму через его сторонников, что если он не прекратит преступления в секторе Газа, то завтра может стать слишком поздно. Иран не может наблюдать за ситуацией со стороны. Если произойдет обострение, то Соединенные Штаты понесут тяжелые потери", - приводит агентство "Мехр" его слова.

Вместе с тем он добавил, что в Иране выражают надежду на то, что политические усилия предотвратят распространение конфликта.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана провел переговоры с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией, встреча прошла в Катаре. Ранее глава МИД Ирана встретился в Бейруте с руководством другой действующей в секторе Газа палестинской группировки "Исламский джихад".

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Страны
Иран
Катар
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