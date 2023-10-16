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Интерфакс-АВН

В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США - СМИ

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Американский бомбардировщик B-1B Lancer
Американский бомбардировщик B-1B Lancer.
Источник изображения: © CC BY-SA 3.0, Oletjens

Лондон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в субботу после трансатлантического перелета прибыла на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии, сообщила новостная служба Gloucestershire Live, публикующая фотографии их приземления.

Бомбардировщики приземлились в районе 16:00 по местному времени (в 19:00 мск).

В четверг туда уже были переброшены два B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы с авиабазы Дайс в штате Техас.

Источники издания не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке в условиях палестино-израильского конфликта.

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Великобритания
США
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