Вступление Украины в ЕС — большая ошибка. Вот к чему она приведет

Вступление Украины в Евросоюз станет ошибкой, пишет L'Humanité. Оно не улучшит положение населения, но станет источником рисков как для самого объединения, так и для всего мира, и послужит основой для будущих войн. Автор статьи предлагает Киеву альтернативу членству в союзе.

Европейский союз готовится принять в свои ряды новые страны-члены в период до 2030 года. В качестве кандидатов рассматриваются государства Западных Балкан, Украина и Молдова.

Это ухудшит социальное и демократическое положение народов Европы, в том числе и украинцев, а также усилит капиталистическую структуру.

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Возможное вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) — это ошибка, которая ничего не даст украинскому народу. На то есть три основные причины.

Во-первых, присоединение этой страны создаст серьезную социальную и демократическую проблему для общего проекта расширения ЕС в период до 2030 года. Интеграция сегодняшнего либерально-капиталистического Евросоюза означает ускорение процесса урезания прав трудящихся. В соответствии с подписанным в 2014 году соглашением об ассоциации [между Украиной и ЕС], плодом программы "Восточного партнерства", более миллиона украинцев работают в Польше. Помогло ли это улучшить их положение? Нет. Прежде чем ставить вопрос о границах ЕС, нам необходимо сформировать другое европейское устройство — с суверенными и дружными народами, а также обеспечить повышение уровня социального и демократического развития.

Кроме того, Киев не соответствует так называемым Копенгагенским критериям вступления в ЕС. По результатам исследования "Барометр мировой коррупции", проведенного в 2021 году неправительственной организацией Transparency International, Украина находится в самых низах рейтинга среди всех стран Старого континента (в рамках указанного исследования рассматривается процентаж людей, бравших взятки в конкретной стране. На его основе составляется рейтинг, в начале которого идут государства с самым низким процентажем. Чем ближе к концу списка, тем более коррумпирована страна. — Прим. ИноСМИ). Перспективы восстановления этого государства и необходимость выделения для него огромной суммы, которая в июне этого года была предварительно оценена в 411 миллиардов долларов, вызывают серьезные опасения в прозрачности будущих контрактов. Украинские профсоюзы, входящие в глобальную федерацию IndustriALL, которые соберутся в июле 2023 года под эгидой МОТ (Международной организации труда), уже обратили внимание на свое "недостаточное" участие в дискуссиях.

Наконец, присоединение Украины к ЕС будет означать вхождение в силу положения об обязательной взаимной обороне (статья 42.7 Договора о Европейском союзе), некоторые пункты которого являются более жесткими, чем статья пять Североатлантического договора. Это новое положение, добавленное в рамках Лиссабонского договора, которое не было ратифицировано ни одним народом. Однако если увязать эту меру с военно-политической логикой "Стратегического компаса" ЕС (концепция, созданная на основе анализа угроз и уязвимостей стран ЕС — Прим. ИноСМИ), принятого в марте 2022 года и укрепляющего связи объединения с НАТО, то можно считать, что вступление Украины в Евросоюз будет означать ее вход в атлантическую зону. Это создаст предпосылки для развития будущих войн!

У Украины есть и другие варианты, кроме членства в ЕС. Первоочередной задачей для нее являются переговоры о мирном соглашении. Без мира ничего не выйдет. На основе соглашения, которое с одной стороны обеспечивает суверенитет и нейтралитет Украины при гарантиях безопасности ООН, а с другой — безопасность всех народов, украинского и российского, можно будет пересмотреть перспективу создания общего панъевропейского пространства коллективной безопасности, в котором не будет места ни НАТО, ни США. Тогда будет возможно и разработать новую политику соседства, заново заключив соглашения, основанные на коллективной безопасности и взаимном прогрессе всех народов Старого континента, а не на логике капиталистической эксплуатации.

Автор: Vincent Boulet (Венсан Буле)