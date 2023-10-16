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"Судный день ЦАХАЛ" - интервью с директором Центра АСТ

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Центр анализа стратегий и технологий сообщает о публикации в издании "Армейский стандарт" интервью с Русланом Пуховым под заголовком "Судный день ЦАХАЛ. Какие приметы современной войны проигнорировала израильская армия"

Фото: Бойцы ХАМАС на парапланах

Почему считающаяся одной из самых лучших армий мира, израильская, оказалась беззащитной перед сотнями арабских боевиков?

Что общего в событиях в Нагорном Карабахе, Израиле и на Украине?

Об этом "Армейский стандарт" беседует с российским военным аналитиком, директором московского Центра АСТ Русланом Пуховым.

Текст интервью опубликован на странице https://armystandard.ru/news/20231012955-w8AU8.html

Полезного чтения!

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Персоны
Пухов Руслан
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