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Интерфакс-АВН

Великобритания направит своих военных в Средиземноморье для поддержки Израиля - канцелярия премьера

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Лондон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направляет британских военных в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, сообщает канцелярия премьера.

"Военная группировка, включающая самолет P-8 (противолодочный Boeing P-8 Poseidon - ИФ), средства наблюдения, два корабля ВМС - Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты, будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности", - говорится в релизе на сайте канцелярии.

Отмечается, что самолеты морского патрулирования и разведывательной авиации начнут работать в регионе уже с пятницы для отслеживания угроз региональной стабильности, таких как "трансфер оружия террористическим группировкам".

В свою очередь оперативная группа ВМС прибудет в Восточное Средиземноморье на следующей неделе "как чрезвычайная мера для поддержки гуманитарных усилий", уточнили в канцелярии.

Кроме того, согласно релизу, премьер-министр попросил усилить военные группировки в Израиле, на Кипре и по всему региону для поддержки чрезвычайного планирования и усилий соседних стран в случае любых последствий нестабильности в Израиле.

Ранее газета Guardian сообщала, что британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю.

Отмечалось, что в данный район перебросят десантный и эвакуационный корабли, патрульные самолеты и несколько вертолетов. Одной из задач британских сил в восточных районах Средиземного моря будет, как сообщает газета, "отслеживание угроз для региональной стабильности". Кроме того, военные, если это потребуется, будут готовы оказать поддержку Армии обороны Израиля.

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Великобритания
Израиль
Кипр
Продукция
Au-30
AW-101
EH-101
P-8 Poseidon
Компании
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