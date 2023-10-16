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Интерфакс-АВН

Комиссия конгресса США рекомендовала усилить американские стратегические ядерные силы - доклад

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3.
Источник изображения: Reuters/Global Look Press

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Комиссия конгресса США по политике в области стратегических сил выступила с рекомендациями по наращиванию американского ядерного потенциала, следует из опубликованного в четверг ее доклада.

В частности, в нем содержатся рекомендации по увеличению количества развернутых ядерных боеголовок для стратегических сил, увеличению производства бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования, подводных лодок с баллистическими ракетами, а также нестратегических ядерных сил и производственных мощностей по производству боеголовок.

В нем также указывается на необходимость разместить разделяющиеся боеголовки на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования и рассмотреть возможность добавления в арсенал мобильных комплексов межконтинентальных баллистических ракет.

"Цели стратегии США должны включать эффективное сдерживание и поражение одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с использованием обычных вооруженных сил. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не выставят достаточное количество обычных сил для достижения этой цели, стратегию США необходимо будет изменить, чтобы увеличить зависимость от ядерного оружия для сдерживания или противодействия односторонней, или совместной агрессии", - говорится в докладе.

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