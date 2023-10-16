Войти
Вестник Мордовии

Всех обманули - 60-тонные танки "Меркава 2" не сняты с вооружения

196
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Основные боевые танки "Меркава 2" , как оказалось не выведены из состава израильских сухопутных войск и продолжают нести службу в приграничных районах с сектором Газа.

Как отмечает "РГ: русское оружие", ранее сообщалось, что "Колесницы" второго поколения будут к концу 2021 года полностью выведены из частей, и их не останется даже в резервных соединениях.

Это оказалось намеренной дезинформацией, в которую поверили, например, "специалисты", составляющие западную справочную литературу. В данных изданиях сообщалось, что в частях находятся лишь различные версии современных Merkava Mk 4, кроме того, Merkava Mk 3 имеются на хранении.

В этом году исполнилось сорок лет, как Merkava Mk 2 были приняты на вооружение. Они оснащены 105-мм пушками, одним 12,7-мм и тремя 7,62-мм пулеметами. Также имеется 60-мм миномет.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

908-сильный дизельный двигатель способен разогнать 60-тонную махину по хорошей дороге до 46 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Экипаж состоит из четырех военнослужащих.

По современным меркам, таким танкам трудно противостоять противотанковым управляемым ракетам и гранатометным выстрелам последних поколений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Merkava
Похожие новости
06.08.2018
Путин не ставит на "Армату"
29.01.2018
Не дождетесь
03.08.2017
"Намер" обрёл башню
17.10.2016
Российский танк Т-14 "Армата" против японского "Тип 10" и американского M1 Abrams: кто победит? (The National Interest, США)
15.04.2016
"Намер" это БТР-"Меркава"
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
20.02.2015
Aero India 2015. Индия может закупить системы активной защиты «Трофи» для танков Т-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники