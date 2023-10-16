Всех обманули - 60-тонные танки "Меркава 2" не сняты с вооружения

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Основные боевые танки "Меркава 2" , как оказалось не выведены из состава израильских сухопутных войск и продолжают нести службу в приграничных районах с сектором Газа.

Как отмечает "РГ: русское оружие", ранее сообщалось, что "Колесницы" второго поколения будут к концу 2021 года полностью выведены из частей, и их не останется даже в резервных соединениях.

Это оказалось намеренной дезинформацией, в которую поверили, например, "специалисты", составляющие западную справочную литературу. В данных изданиях сообщалось, что в частях находятся лишь различные версии современных Merkava Mk 4, кроме того, Merkava Mk 3 имеются на хранении.

В этом году исполнилось сорок лет, как Merkava Mk 2 были приняты на вооружение. Они оснащены 105-мм пушками, одним 12,7-мм и тремя 7,62-мм пулеметами. Также имеется 60-мм миномет.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

908-сильный дизельный двигатель способен разогнать 60-тонную махину по хорошей дороге до 46 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Экипаж состоит из четырех военнослужащих.

По современным меркам, таким танкам трудно противостоять противотанковым управляемым ракетам и гранатометным выстрелам последних поколений.