Смертоносный российский "Буревестник" вышел на сцену — и напугал Запад

Недавно Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник", сообщает The Paper. Это смертоносное оружие с ядерной установкой обладает выдающейся дальностью полета и способно эффективно проходить через ПРО противника. Появление этой сдерживающей силы глубоко обеспокоило Запад.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник" — это "смертоносное оружие" России для противодействия американской системе ПРО.

Недавно на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой, но не уточнил сроки этого события. "Буревестник" может нести ядерную боеголовку и обладает дальностью полета до 20 тысяч километров, благодаря чему его снаряд поражает цели в США при запуске из любой точки России.

Крылатые ракеты с ядерными боеголовками переживают новый расцвет

Ядерная энергетика — уже не новое явление, в мире давно используются атомные корабли: авианосцы и подводные лодки. Из-за довольно крупных размеров ядерных энергетических установок ими оснащаются в основном большие суда. Человечество долгое время проводит исследования в области ракет и самолетов с ядерными двигателями, а также ракет с атомными установками, но пока ему не удавалось добиться успеха — по техническим причинам.

В 1957 году американские ВВС совместно с Комиссией по атомной энергии запустили проект крылатой ракеты с ядерной силовой установкой SLAM. Цель состояла в разработке сверхзвуковой крылатой ракеты с ядерным двигателем, способной преодолевать системы ПРО на сверхмалых высотах, конструкция которой фактически представляла бы собой конфигурацию "ядерная энергетическая установка + прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД)". В 1961 году в США начались наземные испытания такого двигателя, испытательная станция с реактором Tory IIA тестировалась на скользкой трассе длиной в 40 километров. В 1964 году прототип ядерного ПВРД Tory IIC стал беспрецедентным успехом: он проработал на полной тяге пять минут.

Примерно в то же время Соединенные Штаты приступили к разработке крылатых ракет с ядерными силовыми установками. Вашингтон высоко оценил это оружие за мощность и сверхдолгую продолжительность полета, благодаря которой становится возможно легко наносить межконтинентальные удары. Еще до разработки твердотопливной межконтинентальной ракеты и США, и Советский Союз изучали межконтинентальные крылатые ракеты. СССР в это время работал над межконтинентальными "Бурями", но, в отличие от ядерных американских SLAM, советские ракеты задействовали традиционные мощности прямоточного воздушно-реактивного двигателя, плюс отличались большими габаритами. В итоге проект был заморожен из-за многочисленных неудач при испытательных пусках. При этом, хотя Соединенные Штаты добились немалых успехов в исследовании ракет с ядерными установками, их Министерство обороны позже приостановило соответствующие НИОКР, чтобы не раздражать Советский Союз. После успешных испытаний МБР "Минитмен" в США ввели мораторий на разработку крылатых ракет с ядерными энергетическими установками. В 1970-е годы, после прорыва в области технологий адаптации к местности и малых турбовентиляторных двигателей, крылатые ракеты меньшего размера, такие как "Томагавк", AGM-86 и другие, позволили бомбардировщикам наносить ядерные удары за пределами зенитного огня противника. В связи с этим необходимость в крылатых ракетах с ядерными установками почти отпала, и они постепенно начали исчезать из поля зрения.

В Послании Федеральному собранию в 2018 году Путин неожиданно для всего мира раскрыл подробности разработки ряда новых платформ для доставки ядерного оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", атомного подводного аппарата "Посейдон", гиперзвуковой ракеты "Авангард" и многого другого. Это вызвало бурные обсуждения в международном сообществе.

По имеющимся данным, Россия приступила к созданию крылатой ракеты с ядерным двигателем еще в 2001 году, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. "Буревестник" разработан совместно конструкторским бюро "Новатор" и Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики, дочерним предприятием корпорации "Росатом". Кодовое обозначение ракеты — 9М730. Судя по некоторым фотографиям, опубликованным Москвой, "Буревестник" несет четырехугольные дугообразные боеголовки и обладает корпусом прямоугольного сечения. Верхнее крыло в центре сильно удлинено. Такая аэродинамическая конструкция способствует увеличению дальности полета ракеты. Можно сделать вывод, что "Буревестник" — это дозвуковая ракета.

"Буревестник" состоит из двух частей: разгонного блока и крылатой ступени. Согласно видеозаписи испытаний, сначала ракета выводится на определенную высоту с помощью твердотопливного ускорителя, а затем включается двигатель крылатой ступени. Атомные реакторы являются ключом к аппаратам с ядерными энергетическими установками. Как правило, в ракетах применяют реактивные двигатели с ядерными установками, в которых напрямую используется тепловая энергия атомного реактора для нагрева воздуха и его расширения — это приводит в действие двигатель. Принцип работы таков: когда ракета находится в полете, воздух, поступающий во входное отверстие, сначала предварительно сжимается. После сжатия он проходит через ядерный реактор, в котором нагревается до высокой температуры, в результате давление увеличивается, и воздух наконец выбрасывается из хвостового сопла, создавая тягу.

Утверждается, что дальность полета "Буревестника" составляет 20 тысяч километров. На ракету могли поставить боеголовку с Х-102 с мощностью 250 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Метод наведения в теории должен быть комбинированным: инерциальное наведение + спутниковая навигация + сопоставление с местностью. Все это дает "Буревестнику" возможности для нанесения высокоточного удара.

Испытания этой ракеты проходили не без неудач. Впервые ее запустили в июне 2016 года на полигоне Капустин Яр, а в конце 2017 года Россия начала проводить испытания "Буревестника" на Центральном полигоне в селе Нёноксе в Архангельской области. Согласно информации, опубликованной западными спецслужбами, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года "Буревестник" запускали четыре раза, и все они закончились падениями. В ходе одного из "наиболее успешных" испытаний аппарат упал через две минуты после взлета примерно в 35 километрах от места запуска. Москва не раскрывала соответствующую информацию об испытании ракеты.

Что означает "Буревестник" для России?

Главная техническая особенность крылатой ракеты с ядерным двигателем — большая дальность полета и возможность проникновения за пределы противоракетной системы противника на сверхнизкой высоте. Дальность полета позволяет тщательно планировать маршрут, чтобы обойти оборону врага, а сверхнизкая высота — использовать особенности рельефа местности для повышения эффективности прорыва ПРО. Кроме того, "Буревестник" обладает встроенным атомным реактором, поэтому даже если другая сторона обнаружит его, то не решится сбивать так уж просто: в таком случае ракета, скорее всего, приведет к ядерному взрыву или заражению.

После выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны Соединенные Штаты запустили разработку и процесс развертывания противоракет. Стремясь сдержать Россию, они разместили наземные системы ПРО Aegis в Европе (Польша и Румыния), а на Аляске дислоцируют новые противоракетные радары и наземные комплексы ПРО средней дальности. Кроме того, THAAD, Patriot PAC-3 и новые спутники дальнего обнаружения ракет продолжают модернизироваться, и их противоракетный потенциал значительно возрос. С точки зрения России, чем крепче становится "щит" США, тем слабее убийственный эффект ее собственного "копья". Именно поэтому "взлом" американской системы ПРО стал для Москвы первостепенной задачей.

Чтобы преодолеть систему противоракетной обороны Соединенных Штатов, Россия, с одной стороны, укрепляет свою существующую "ядерную триаду" с точки зрения проникающей способности. Например, она разрабатывает гиперзвуковые боеголовки "Авангард", чтобы старые межконтинентальные ракеты УР-100Н могли лучше проходить за ПРО противника. Кроме того, мобильная МБР "Тополь-М" была модернизирована до ракеты "Ярс", способной нести разделяющуюся боеголовку. Для усиления ядерных сил морского базирования был разработан проект атомных подводных лодок "Борей", а для этих АПЛ — новый тип ракеты подводного базирования "Посейдон". Ядерные силы воздушного базирования получили крылатую ракету Х-102 с большей проникающей способностью. С другой стороны, Москва стала стремиться к созданию асимметричных средств ядерного удара. Как результат — создание "Буревестника".

Кроме того, средствами асимметричного удара являются "Посейдон" и тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат". "Посейдон" обычно устанавливают на АПЛ специального назначения. Атомные подлодки могут нести ядерные боеголовки, перемещаться под водой на большие расстояния, обходя противолодочную сеть противника, и доставлять снаряды к берегам потенциальных врагов. После взрыва близ береговой линии возникает цунами, которое наносит разрушительный удар по близлежащим городам, поэтому АПЛ специального назначения, перевозящую беспилотный подводный аппарат, также называют "подлодкой Судного дня". "Сармат" благодаря сверхбольшой дальности полета способен обойти Арктику, заполоненную американскими противоракетными радарами и перехватчиками, пролететь над Антарктикой и поразить Соединенные Штаты с юга. С помощью средств асимметричного ядерного удара Москва хочет сдержать Вашингтон и достичь цели по сохранению российско-американского стратегического баланса.

Поскольку "Буревестник" обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах. Джон Хайтен, глава Стратегического командования Соединенных Штатов, откровенно признал: "У наших военных нет способа остановить новые российские ракеты. Способные нести ядерные боеголовки и даже оснащенные собственными ядерными энергетическими установками, они приведут к катастрофе невообразимых масштабов, если окажутся рядом, даже при 50%-ной вероятности успешного перехвата". Генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава британской военной разведки, считает, что испытываемый Россией "Буревестник" слишком опасен и будет представлять серьезную угрозу для европейской безопасности.

В августе 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от своего ведомства срочно завершить разработку новых систем вооружения, таких как "Буревестник", — их поступление на вооружение запланировано на 2025 год. С началом украинского конфликта отношения между Россией и Западом накалились, и Москва, очевидно, будет еще больше опираться на атомное оружие. В связи с этим недавнее объявление об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой очевидно призвано сдержать и деморализовать противников.

Автор: Тан Цзюнь (唐军) — специальный обозреватель The Paper