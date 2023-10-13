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Интерфакс-АВН

Образцы грунта астероида Бенну содержат свидетельства о наличии в них углерода и воды - NASA

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OSIRIS-REx берет образец поверхности астероида Бенну
OSIRIS-REx берет образец поверхности астероида Бенну.
Источник изображения: Фото: AP/NASA/Goddard/University of Arizona

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Образцы грунта астероида Бенну, доставленные в конце сентября на Землю американским космическим аппаратом OSIRIS-Rex, содержат свидетельства о наличии в них углерода и воды, сообщили в среду в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"Первоначальные исследования образцов астероида Бенну возрастом 4,5 млрд лет, собранных и доставленных NASA на Землю, показывают доказательства высокого содержания углерода и воды, что в совокупности может указывать на то, что в породе могут быть обнаружены строительные блоки жизни на Земле", - сообщили в центре, где ученые продемонстрировали материал астероида впервые с момента его приземления.

"Это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю, и он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете для будущих поколений", - сказал директор NASA.

В агентстве отметили, что, хотя для понимания природы обнаруженных углеродных соединений необходима дополнительная работа, первоначальное открытие является хорошим предзнаменованием для будущих анализов образцов астероида. Тайны, хранящиеся в камнях и пыли астероида, будут изучаться в ближайшие десятилетия, что позволит получить представление о том, как сформировалась наша Солнечная система, как материалы-предшественники жизни могли быть засеяны на Земле и какие меры предосторожности необходимо принять, чтобы избежать столкновений астероидов с нашей родной планетой, подчеркнули в NASA.

Аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. На орбите астероида зонд находился два года, в течение которых проводилось его дистанционное изучение.

Сблизившись с поверхностью астероида в октябре 2020 года зонд с помощью руки-манипулятора совершил забор грунта. Капсула с собранными на астроиде Бенну с образцами грунта была сброшена с космического аппарата OSIRIS-Rex 24 сентября, который пролетал вблизи Земли. Она приземлилась в штате Юта.

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