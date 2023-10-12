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Интерфакс-АВН

Украина получит первые истребители F-16 не раньше весны - глава Пентагона

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Czarek Sokolowski

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Первые самолеты F-16 могут поступить в украинские ВВС не ранее весны 2024 года, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Самая ранняя возможная дата для того, чтобы там появились первые подобные самолеты, - следующая весна", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы.

"США вновь выступят с инициативой и возглавят коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее собственных военно-воздушных сил. Возглавляя эту коалицию, США будут тесно сотрудничать с Украиной и другими партнерами с фокусом на освоение возможностей F-16", - сказал он.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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