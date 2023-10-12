Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов.

Чем отчётливее проявляется новая модель мироустройства, основанная на многополярности и равноправии всех субъектов планетарной политики, тем более ожесточённый характер приобретает борьба между её сторонниками и её противниками. И тем приятнее узнавать, что в лагере, казалось бы, непримиримого «врага» появляются наши союзники. Даже не так, не союзники, а здравомыслящие люди – потому что в условиях белорусо-русофобии, культивируемой в соседних странах ЕС и НАТО (не говоря уже об Украине), сохранить ясность ума и объективность во взглядах – чрезвычайно сложная задача. Но, к счастью, решаемая.

Так, например, польский политолог и публицист Томаш Грыгуч считает, что Беларусь и Россия – единственные, кто в Европе защищают свободный и независимый мир. Такую точку зрения он высказал в рамках проекта «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА 9 октября. «На Беларуси и России, на Александре Лукашенко и Владимире Путине лежит огромная ответственность. Именно они защищают остатки европейской цивилизации и культуры, всё то, что всегда было священным. Минск и Москва – единственные, кто на европейском континенте защищает свободный и независимый мир. Такова правда. Беларусь и Россия не могут упасть», – сказал Томаш Грыгуч.

В данном контексте польский политолог поделился мыслями о собственном видении лучшего будущего для своей страны. «Мы видим, как изменился мир. И центр силы смещается в сторону России и Беларуси, а не Берлина, Лондона или Вашингтона. И спасением для Польши было бы присоединение к этому глобальному свободному миру. Он сейчас представлен Беларусью и Россией. И Польша могла бы создать военно-политическую ось с Беларусью, Россией и Китаем. Это было бы лучшим выходом для Польши», – отметил Томаш Грыгуч.

В словах польского публициста для нас ключевыми являются «защищают», «мир» и «ответственность», так как полностью соответствуют лейтмотиву, характеризующему внутреннюю и внешнюю политику России и Беларуси, а в целом – Союзного государства. Какие бы инсинуации не плодили представители «коллективного Запада», оба субъекта государственного объединения не раз доказывали свою приверженность мирному разрешению всех противоречий и кризисных ситуаций, в том числе военных конфликтов. При этом следует помнить, что специальная военная операция, проводимая сейчас группировкой российских войск на Украине, – это вынужденная мера по защите мирного населения Донбасса и преследующая конкретные цели. Перед этим, как известно, российское руководство исчерпало абсолютно весь инструментарий несилового характера. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что открыта для мирных переговоров, если киевский режим и его сюзерены к этому готовы.

Со своей стороны, Беларусь, поддерживая главного стратегического союзника, основные усилия прилагает к сохранению мира и стабильности в регионе, предпринимая всевозможные меры стратегического сдерживания. Об этом недавно, 6 октября, во время посещения президентом Беларуси учебного объекта минобороны на базе Кобринского укрепрайона, говорил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин. «Основная наша задача (что требует президент) – не допустить развязывания войны на нашей территории, обеспечить мир, защиту нашего государства. Мы не просто об этом говорим, а на деле показываем, что мы к этому готовимся. Мы никакие не агрессоры, как бы ни пытались наши западные соседи спекулировать на этом. Мы готовимся защищаться, оборонять свою землю, и никому ни кусочка своей земли не отдадим», – подчеркнул министр обороны Беларуси.

Здесь следует заметить, что руководство белорусского государства, целенаправленно повышая обороноспособность страны, никоим образом не стремится её изолировать от окружения, какую бы агрессивную политику не проводили правительства соседних Польши, Литвы и Латвии. На это ранее указывал Александр Лукашенко, выступая 1 августа этого года перед журналистами во время рабочей поездки в Брестскую область. «Мы в их проблемы не лезем, мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения: белорусы, поляки, литовцы – мы всегда жили заодно. И сейчас они нормальные, мы от них границу не закрываем – приезжайте, покупайте, если вы хотите у нас что-то купить», – отметил тогда Александр Лукашенко (в Беларуси по-прежнему действует безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши – прим. ред.).

Не смотря на это, польское правительство продолжает усугублять кризис в белорусско-польских отношениях. Так 4 октября минобороны Польши в очередной раз обвинило Беларусь в попытках дестабилизировать ситуацию в стране и атаках на границу. Соответствующее сообщение появилось на странице военного ведомства в соцсетях. «Атаки на польскую границу, осуществляемые Беларусью, призваны дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков», — говорится в сообщении. Отмечается, что «благодаря усилению присутствия Войска Польского на границе, российско-белорусский план провалился». Вот такой софизм в исполнении варшавских чиновников. Следует напомнить, что Польша сосредоточила на границе с Беларусью 10 тыс. солдат, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских – якобы для сдерживания мигрантов, штурмующих польскую границу.

Бездумная и недальновидная политика, основанная на диктате силы, практикуемая на протяжении длительного ряда лет руководством стран «коллективного Запада», неминуемо приведёт к снижению ценности человеческой жизни, что грубо нарушает основное право человека, документально закреплённое ООН, – право на жизнь.

Экспертное сообщество уже давно в один голос твердит, что человечество вновь крайне близко подошло к опасной черте – к развязыванию горячей фазы Третьей мировой войны. Поводом для этого может послужить любой вооружённый конфликт. Или, например, очередная арабо-израильская война, о начале которой 8 октября объявил премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Наверняка каждый из нас хоть раз слышал историю о том, что когда Альберта Эйнштейна спросили: какое оружие будет использоваться в ходе Третьей мировой войны, тот ответил: «Я не знаю, но в Четвёртой — камни и палки». Иными словами, исход Третьей мировой войны ознаменуется глобальным применением ядерного оружия, а значит, неминуемо приведёт к исчезновению цивилизации. В последнее время об этом стали как-то забывать. А зря…

Тем не менее, в Беларуси не опускают руки и продолжают делать всё возможное в сложившейся ситуации для уменьшения количества войн и их жертв. Например, в заявлении белорусского МИДа, размещённом 7 октября на официальном сайте ведомства, говорится: «Беларусь выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами. Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения – недопустимыми. Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе. Убеждены в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса».

Владимир Вуячич