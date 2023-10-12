Войти
ЦАМТО

Министр обороны РФ проверил выполнение ГОЗ на ПАО "Ил" – "Авиастар" в Ульяновске

90
0
0
Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске
Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 11 октября. В ходе рабочей поездки в Ульяновск министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав Госкорпорации "Ростех".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, министр обороны РФ проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.

Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов доложил министру обороны РФ о проведении плановых работ на самолетах Ан-124-100 "Руслан".

Сергей Шойгу уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".

По итогам работы на предприятии министр обороны РФ провел рабочее совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

"Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы – это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза", – отметил в ходе совещания министр обороны РФ.

Сергей Шойгу добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. В связи с чем обратил внимание на то, что "во-первых, нам необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть. Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности".

"Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", – заявил глава российского военного ведомства.

В заключении Сергей Шойгу подчеркнул, что "мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который давно требует своего решения. Это решение найдено. Теперь надо определиться со сроками как скоро, и как быстро, мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26. Что в этой части сделано и что предстоит сделать".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ан-26
Ан-72
Д-18Т
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
12.10.2023
В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
10.10.2018
Контракт безжизненного цикла
27.02.2014
Новые крылья для ВТА
20.11.2013
Курсом здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 02:04
  • 55960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 22:31
  • 1
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
  • 11.10 20:47
  • 1
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
  • 11.10 20:37
  • 1
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 11.10 20:32
  • 1
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
  • 11.10 20:16
  • 1
Турции не обойтись без России — не хватит денег
  • 11.10 20:04
  • 1
Шесть дней, которые наделали шума
  • 11.10 19:58
  • 46
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 15:41
  • 0
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
  • 11.10 14:47
  • 8
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 13:52
  • 46
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 11:40
  • 0
Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов
  • 11.10 10:32
  • 18
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing