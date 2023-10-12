Министр обороны РФ проверил выполнение ГОЗ на ПАО "Ил" – "Авиастар" в Ульяновске

ЦАМТО, 11 октября. В ходе рабочей поездки в Ульяновск министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав Госкорпорации "Ростех".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, министр обороны РФ проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.

Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов доложил министру обороны РФ о проведении плановых работ на самолетах Ан-124-100 "Руслан".

Сергей Шойгу уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".

По итогам работы на предприятии министр обороны РФ провел рабочее совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

"Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы – это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза", – отметил в ходе совещания министр обороны РФ.

Сергей Шойгу добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. В связи с чем обратил внимание на то, что "во-первых, нам необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть. Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности".

"Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", – заявил глава российского военного ведомства.

В заключении Сергей Шойгу подчеркнул, что "мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который давно требует своего решения. Это решение найдено. Теперь надо определиться со сроками как скоро, и как быстро, мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26. Что в этой части сделано и что предстоит сделать".