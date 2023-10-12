"Грохнуть танк Leopard — это уже будни". Как готовят пилотов FPV-дронов для зоны СВО

Еще несколько лет назад FPV-дроны были известны лишь узкому кругу любителей гоночных фристайл-квадрокоптеров. Сегодня специалисты называют их "высокотехнологичным коктейлем Молотова" и одним из основных средств поражения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Почему ошибки в эксплуатации аппаратов могут привести к симптомам сотрясения мозга, сколько сценариев их боевого применения разработано в ходе СВО и что считается высшим пилотажем среди асов в области FPV — в материале ТАСС

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в подмосковном Жуковском специализируется на создании FPV-дронов, разработке боевых сценариев, готовит пилотов с первого дня спецоперации. Генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин стоит у истоков популярности FPV-дронов в России. Будучи инженером-физиком, сначала он занимался новейшими аппаратами в качестве хобби, но всегда видел в них нечто большее, чем просто спортивные гоночные дроны. "Еще до начала СВО нас пригласили принять участие в одной из отечественных выставок вооружений и военной техники. На наш стенд зашел министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с делегацией. Помню, как он указал коллегам на FPV-дроны и сказал: "Вы видите перед собой высокотехнологичный коктейль Молотова, скоро они будут применяться везде", — вспоминает Кузякин.

FPV-дроны FPV (First Person View, или "вид от первого лица") — принцип управления беспилотниками через видеоочки на голове оператора и пульт. Квадрокоптеры или самолеты с FPV отличаются дешевизной и по мере развития СВО стали применяться практически повсеместно.

Попасть на обучение в центр с улицы невозможно, организация сотрудничает исключительно с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств. С 2022 года ЦКБР обучил свыше 200 пилотов-инструкторов FPV-дронов. "За все время спецоперации у нас не было ни одной потери, все выпускники живы. Для нашего центра любая потеря — ЧП. Это как если бы в авиации разбился гражданский самолет", — говорит глава организации.

Одной из главных особенностей курса является то, что по его окончании военнослужащий становится не просто пилотом, а пилотом-инструктором. Выпускники ЦКБР отправляются в зону СВО, где уже самостоятельно занимаются подготовкой специалистов в области FPV, нехватка которых сейчас весьма сильно ощущается российскими подразделениями.

ЦКБР начал готовить пилотов с первого дня своего существования. Мы создавали дроны для боевого применения и параллельно разрабатывали авторскую методику обучения. Оборудование, железо само по себе начинает работать только тогда, когда попадает в умелые руки. Нельзя делать скрипку и не уметь на ней играть Дмитрий Кузякин генеральный директор ЦКБР

В ходе спецоперации многие российские военнослужащие получают тяжелые травмы, несовместимые с продолжением военной службы. В настоящее время ЦКБР ведет поиск финансирования для запуска программы "Корпус героев" по подготовке пилотов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Люди, потерявшие нижние конечности, замотивированы на продолжение активной жизни. Мы хотим забирать их к себе и учить летать, а потом делать из них инструкторов. Таким образом герои СВО будут возвращаться к работе, но уже в другой роли", — заявляет глава ЦКБР.

Смертельная опасность

FPV-пилоты очень востребованы в рядах ВС РФ. "Обучение крайне важно. Невыполненная боевая задача или даже потери среди пилотов FPV-дронов связаны с тем, что специалистов надо лучше готовить. Но условия боевых действий ставят жесткие ограничения на сроки подготовки специалистов", — говорит Дмитрий Кузякин.

Например, сама процедура запуска дрона на линии боевого соприкосновения (ЛБС) может быть смертельно опасна для FPV-расчета. Как правило, в дроне нет GPS-приемника и нельзя определить его координаты, но изображение с дрона передается сразу с места старта. Противник тоже может увидеть эту картинку и таким образом определить местоположение FPV-расчета. Более того, неграмотно запущенный дрон может показать неприятелю расположение нашей линии обороны и другие объекты. "Ответным огнем противник может подавить FPV-расчет, что и происходит иногда. Чтобы этого не допустить, нужно учиться правильным действиям и тренироваться", — отмечает Кузякин.

В ЦКБР был создан инструмент гибернации, позволяющий переводить боевые дроны в спящий режим в ожидании атаки. Один FPV-расчет может таким образом "усыпить" и "разбудить" до 15 аппаратов. "Если есть гибернатор, то перед вылетом на задание лучше вообще оставить дрон выключенным и спокойно уйти, чтобы не рисковать. Совокупность этих и других знаний дает увеличение эффективности боевого расчета с точки зрения применения и второе — безопасность расчетов на ЛБС", — подчеркивает глава организации.

Курс подготовки снайпера длится минимум три месяца. В то время как большая часть программ обучения FPV-пилотов, существующих в России, рассчитаны на несколько недель.

FPV-пилота намного сложнее подготовить, чем снайпера, поскольку он работает на больших дистанциях и использует высокотехнологичное оборудование. Если сравнивать с подготовкой снайпера, то там никому в голову не придет готовить его две недели и отпускать на фронт. В то время как боевой FPV-пилот работает с техникой на порядок сложней. И при грамотной работе с боевыми сценариями его эффективность может быть в разы выше снайпера. Поэтому и готовить пилотов нужно дольше, чем снайперов Дмитрий Кузякин генеральный директор ЦКБР

Сотрясение мозга сидя на стуле

Курс, разработанный ЦКБР, рассчитан на месяц плотной подготовки. "И это очень мало. По-хорошему обучение расчета должно занимать куда больше времени. Оно скорей должно приближаться к периоду времени подготовки летчика боевого вертолета", — считает Кузякин. Курс включает в себя обязательную теоретическую подготовку и тренажерную практику. После промежуточного экзамена курсанты приступают к практическим занятиям, проходящим на нескольких подмосковных полигонах.

Управление дроном. Источник: © Александр Река/ ТАСС

На весь срок обучения в ЦКБР действует абсолютный сухой закон, и это не шутки. Особенно в первую неделю занятий, когда неподготовленный человек впервые садится за тренажер и начинает вырабатывать навыки пилотирования, ему приходится выдерживать чудовищную нагрузку на мозг. Употребление даже небольшого количества алкоголя нивелирует все результаты обучения.

В процессе освоения FPV-полетов у курсанта вырабатываются навыки трехмерного пространственного управления, которого у человека не было никогда. Представьте, что вдруг во взрослом возрасте мозг начинает выстраивать новые связи. Если просто сидеть с утра до ночи и тренироваться, ничего не получится. Новые навыки образуются только после хорошего сна и отдыха. Наш центр проводил медицинские исследования на эту тему, это их результаты Дмитрий Кузякин генеральный директор ЦКБР

Любые перегрузки, особенно на начальном этапе обучения FPV-пилота, могут вызывать симптомы, похожие на морскую болезнь. Специалисты отмечают, что такие случаи встречались и на фронте — в рядах Вооруженных сил Украины. При взятии в плен военнослужащие противника были дезориентированы и, казалось, находились под воздействием наркотических средств. Было установлено, что наркотики ни при чем — такой эффект на украинских бойцов оказали серьезные перегрузки при работе с FPV-дронами.

Инструкторы центра постоянно отслеживают состояние курсантов и строго регламентируют время, проведенное за симулятором: время "подходов" и перерывов жестко регламентируется. "Если мы перетянем с первичным процессом обучения и дадим человеку полетать в несколько раз больше положенного времени, то можем получить очень интересный эффект — сотрясение мозга. Причем получит его человек, сидя на стуле", — рассказывает старший инструктор центра Анастасия, которая также является дипломированным реабилитологом и инструктором по пулевой стрельбе. Специалист признается, что в ходе обучения им приходится сталкиваться с самыми разными реакциями организмов на непривычные нагрузки. Кого-то приходится подкармливать сладким, чтобы поднять уровень сахара в крови, а кому-то достаточно выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

"Карусель" для противника

После допуска курсантов до самостоятельных полетов начинается главное — изучение сценариев боевого применения дронов. "Существует 20 сценариев боевого применения FPV-дронов, но освоить их все за время обучения невозможно. Когда ребята направляются к нам на обучение, от командования поступают четкие задачи — каким сценариям их научить. Например, сопровождению колонн, разведывательной деятельности или же штурмовым действиям в городе. Мы стараемся научить всему, но на чем-то конкретном всегда делаем акцент", — говорит Кузякин.

FPV-дрон с макетом кумулятивной боевой части. Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Одним из самых востребованных является сценарий "Штурмовые действия в городе". Согласно задаче, бойцам нужно взять населенный пункт, где идут боевые действия: захвачены здания, оборудованы огневые точки, снайперы противника находятся на крышах. Штурмы многоэтажных зданий чреваты потерями личного состава. Дистанционная работа при помощи дронов исключает эти потери.

"Здесь FPV-технологии нужны как никогда. Вместо того чтобы выходить на линию стрельбы и колошматить противника, вы спокойно за квартал поднимаете FPV-дроны и не разносите город, как артиллерией, а очень деликатно, стараясь никому не навредить, уничтожаете только боевые расчеты, залетая в окна здания и даже перемещаясь внутри него. Это ювелирная работа, которая требует мастерства. Мы к этому готовим. Штурмовые действия в городе с помощью FPV-устройств — то, что до конца мало кто оценил и осознал важность", — рассказывает Кузякин.

Сценарий "Карусель" применяется для поражения живой силы, а также бронированной техники противника. Работа "в карусели" предполагает использование нескольких дронов и FPV-расчетов соответственно. Аппараты, оснащенные подвесными боеприпасами, летят в заданную точку по очереди, создавая постоянный конвейер по сбрасыванию снарядов на место присутствия противника. При этом сбросы происходят целенаправленно — ведь вы видите перемещения противника. Таким образом, боеприпасы сыплются на голову неприятелю непрерывно, не позволяя тому предпринять ответные действия.

В ходе СВО и российская, и украинская стороны постоянно работают над совершенствованием как самой техники, так и способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. По мере развития спецоперации также появляются новые тактики применения беспилотников. Специалисты ЦКБР отслеживают новшества и уловки противника, дополняя учебную программу.

С выпускниками мы не прощаемся, держим обратную связь. Они встречаются в зоне СВО с чем-то новым и рассказывают нам о каких-то вещах, которые апробировали. Мы эти моменты анализируем и вносим в учебную программу Анастасия инструктор ЦКБР

Ювелирная работа

Дешевые и компактные дроны с подвешенным кумулятивным снарядом ежедневно используются ВС РФ для уничтожения техники и пехоты противника. Попадание FPV-дронов не выдерживают и западные бронемашины. К примеру, на запорожском направлении фиксировались случаи поражения американской БМП M2 Bradley и нескольких немецких танков Leopard 2A4.

Специалисты, однако, утверждают, что на фронте уже никого не удивишь очередным подбитым танком, пусть даже это знаменитый Leopard.

Грохнуть Leopard или любой другой — это уже будни, это не является чем-то необычным. Верхняя проекция у танка не так защищена. А если подвесить под FPV-носитель тандемный боеприпас, вы пробьете танк в любую проекцию — что сзади, что спереди, без разницы. При этом приоритет в поединке с танком остается за FPV-расчетом. Если не торопиться, то вы спокойно можете выбрать направление и место для удара по танку. Этим FPV-дроны сильно отличаются от обычных ПТУР (противотанковых управляемых ракет — прим. ТАСС), где у вас просто нет времени на маневры, выбор места и тем более на повторный заход Дмитрий Кузякин генеральный директор ЦКБР

Применение FPV — это уже давно не про "бери больше и тащи дальше". На первый план вышло мастерство пилота и виртуозное владение аппаратом. В ЦКБР рассказывают, что самым запоминающимся примером стала работа по очень аккуратному уничтожению боевиков ВСУ на территории объекта, где противник находился бок о бок с мирным населением. При использовании артиллерии в такой ситуации было бы трудно обойтись без жертв среди гражданских лиц. Зато FPV-пилот спокойно проник в точку нахождения противника и с блеском выполнил боевую задачу.

"Получается, противник взял в заложники этот гражданский объект, разместив там свою позицию, и никакой вид вооружения, кроме FPV, с этой задачей бы не справился. Рискуя себя обнаружить, наши ребята сделали первый пролет, подтвердивший, что там только враги. Убедившись, что это законная цель, туда полетело снаряженное изделие. Жертвы среди мирного населения были исключены, разве что окна у кого-то выбило. Это ювелирное мастерство и настоящий профессионализм. Низкий им поклон за это!" — подчеркивает глава ЦКБР.

Екатерина Адамова