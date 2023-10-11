Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ

Париж. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Нигере во вторник началась операция по выводу из страны французских военнослужащих, сообщил телеканал France 24.

Французский военный контингент покидает Нигер по требованию пришедшего к власти 26 июля путчистского режима.

В конце сентября президент Эмманюэль Макрон распорядился, чтобы около 1,5 тыс. французских военных, размещенных в Нигере, покинули эту африканскую страну до конца года.

Накануне нигерский режим сообщил, что график вывода контингента Франции из Нигера был согласован обеими сторонами.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.