Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС

WSJ: неготовность Израиля к наземной атаке позволила ХАМАС застать его врасплох

В последние годы ЦАХАЛ делала акцент на противодействии высокотехнологичным угрозам и пренебрегала традиционными областями обороны, пишет WSJ. Именно поэтому наземная атака ХАМАС застигла ее врасплох. Как заявил изданию один из экспертов, Израиль просто "готовился не к той войне".

Из-за своей сосредоточенности на разведке, авиации и кибертехнологиях израильские вооруженные силы оказались уязвимы перед низкотехнологичным наземным нападением.

Тель-Авив — Иерусалим потратил три года на то, чтобы в целях безопасности построить вдоль сектора Газа современный высокотехнологичный барьер длиной в 65 километров, оснащенный датчиками и сенсорами, которые предназначены для предотвращения тайных вторжений палестинцев и их ударов по территории Израиля.

Но в субботу, 7 октября, ХАМАС использовал бульдозеры и другие самые обыкновенные средства, чтобы пробить забор высотой в шесть метров и дать своим боевикам возможность проникнуть на территорию Израиля сквозь бреши на пикапах и пешком. Эта фронтальная атака на юг стала самым масштабным нарушением границ еврейского государства со времен Войны Судного дня 1973 года.

Это нападение служит яркой иллюстрацией результатов смещения внимания израильских вооруженных сил на кибертехнологии, сбор разведданных и современное оружие, а также показывает итоги чрезмерной сосредоточенности военных на противодействии террористическим атакам. В конечном счете ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ИноСМИ) оказалась захваченной врасплох относительно низкотехнологичным наземным ударом.

Теперь военные Израиля готовятся к возможной крупномасштабной операции в секторе Газа, в рамках которой им придется применять в первую очередь обычную артиллерию и пехоту — а этим областям в последние годы уделялось мало внимания — и, вероятно, вести бои в городских условиях.

Вооруженные силы страны "готовились не к той войне", сказал Ави Ягер (Avi Jager), эксперт из израильского Института международной политики по борьбе с терроризмом (ICT).

Последнее время ЦАХАЛ концентрировалась на Западном берегу, где Иерусалим развернул свои силы для подавления мятежа палестинцев. По словам военных аналитиков, национальная разведка предупреждала в первую очередь о вероятности войны на севере страны, а также об угрозе со стороны группировки "Хезболла", ливанской союзницы ХАМАС.

До субботы израильские чиновники были уверены, что политика стимулирования экономики Газы позволит добиться того, что лидеры движения ХАМАС, которое Вашингтон, Европа и Иерусалим признали террористической организацией, уже не будут заинтересованы в осуществлении такого рода трансграничного нападения, которое они организовали.

Между тем, как показали события минувших выходных, ХАМАС стал гораздо более изощренным. В ходе своей субботней атаки группировка применила ракеты, военно-морские корабли и беспилотники, а ее вооруженные боевики сумели добраться до израильского города Офакима, который находится в 35 километров от границы.

"В стратегическом смысле Израиль был застигнут врасплох, несмотря на имеющиеся в его распоряжении высокие технологии, современное оружие, шпионское программное обеспечение и известное во всем мире разведывательное подразделение, — сказал Дэниел Леви (Daniel Levy), бывший участник палестино-израильских мирных переговоров, а ныне президент проекта США — Ближний Восток, нацеленного на урегулирование конфликта между упомянутыми странами. — Израиль больше не в состоянии обеспечивать безопасность своего народа, и от этого будет трудно оправиться".

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что вооруженные силы государства сейчас сосредоточены на том, чтобы одержать победу в текущем конфликте, и что они расскажут, какие события предшествовали трансграничной атаке ХАМАС, как только боевые действия завершатся.

Израиль уже давно сфокусировался на получении технологического преимущества над своими врагами (согласно широко распространенному мнению, впервые он разработал ядерное оружие еще в 1960-х годах), и в последние два десятилетия его военные работали над ускорением перехода к передовым авиационным, оборонным и разведывательным системам.

Война 2006-го года с "Хезболлой", в ходе которой израильской армии пришлось сражаться с партизанами на скалистых холмах юга Ливана, продемонстрировала ЦАХАЛ пределы возможностей современных бомб и артиллерии в условиях борьбы с повстанческими движениями — такие же уроки извлекли американские военные из Афганистана и Ирака.

По словам Ягера, руководство Израиля убедило себя, что теперь основную угрозу безопасности представляют не наземные вторжения, подобные прежним войнам с Египтом, Иорданией и другими арабскими странами — с которыми Иерусалим подписал мирные договоры, — а нетрадиционные нападения, такие как ракетные обстрелы и атаки, организованные движениями "Хезболла" и ХАМАС.

Чтобы противостоять этим угрозам, израильские вооруженные силы вкладывали массу средств в разведку, киберпотенциал и противовоздушную оборону. По их мнению, это должно было помочь защититься от опасностей со стороны "Хезболлы" и ХАМАС, а также снизить риски, связанные с растущим ракетным арсеналом Ирана. В 2011 году ЦАХАЛ развернула "Железный купол", который спасает от ракет малой дальности, и инвестировала деньги в разработку других систем, позволяющих противостоять снарядам с бóльшим радиусом действия.

Когда Иран вмешался в гражданскую войну в Сирии, израильские пилоты нанесли тысячи авиаударов по последней, чтобы помешать Тегерану снабжать своих союзников из "Хезболлы" в Ливане современными ракетами. Израильское подразделение радиотехнической разведки, известное как 8200, стало одним из крупнейших и известнейших в ЦАХАЛ, что также позволяло стимулировать экономику страны, привлекая компьютерных гениев в технологический сектор.

Тем не менее в 2014 году ХАМАС удивил военных Израиля, начав атаки на территорию государства из сектора Газа через сеть туннелей, прорытых под стеной. Военный конфликт продлился 50 дней, и Иерусалиму пришлось начать наземную операцию в Газе, чтобы уничтожить проходы.

В результате ЦАХАЛ снова обратилась к технологиям. Армия начала работать над комплексом под названием "Препятствие" (Obstacle), который был призван помочь в обнаружении туннелей, а позже она создала целую систему пограничных ограждений. Действующий тогда министр обороны Израиля Бени Ганц (Benny Gantz) заявил, что в целом этот барьер представляет собой "железную стену" вокруг сектора Газа, которая защищает население от боевиков ХАМАС точно так же, как знаменитая система "Железный купол" оберегает жителей от ракет.

По словам Ягера, который долгое время изучал изменения в израильских вооруженных силах, в 2015 году ЦАХАЛ начала работать над планом по собственной реорганизации, который позволил сократить число боевых подразделений и резервистов. Численность сержантского состава была уменьшена на 10% до 40 тысяч, а продолжительность срочной службы мужчин сократилась на четыре месяца до 32 месяцев.

Представитель Ганца — сегодня экс-министр является членом парламента Израиля и лидером партии "Национальное единство" — отказался выступить с комментариями.

"В конце концов вам придется решить, инвестируете вы в технологии или нет, — отметил Яков Амидрор (Yaakov Amidror), бывший советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху по вопросам национальной безопасности. — Инвестиции в технологии означают, что на другие вопросы остается меньше средств".

Последующие руководители ЦАХАЛ подхватили эстафету реорганизации вооруженных сил, стараясь сделать их более гибкими и технологически ориентированными.

"Мы говорим о продолжительном процессе, в результате которого сухопутные силы ЦАХАЛ были ослаблены", — пояснил Коби Михаэл (Kobi Michael), старший научный сотрудник Института изучения национальной безопасности в Тель-Авиве.

Пока израильские военные внедряли все больше новейших технологий, ХАМАС и "Хезболла", чьи боевики уже десять лет участвуют в сирийской гражданской войне, начали действовать скорее как обычные вооруженные силы, а не как разобщенные повстанческие группировки. Исламское движение сопротивления, которое контролирует сектор Газа уже более десяти лет, построило множество подземных баз, которые можно использовать в качестве командных пунктов в случае возможного конфликта, и научился наносить более точные ракетные удары по противнику.

"Железный купол" в очередной раз продемонстрировал свою эффективность в 2021 году, когда перехватил тысячи снарядов, выпущенных по Израилю. Мощный ответ ЦАХАЛ, которая посредством авиаударов уничтожила часть военной инфраструктуры ХАМАС, заставил израильских чиновников поверить, что эта исламистская группировка уже устала от повторяющихся столкновений с их государством.

Обстановку накануне субботнего нападения усугубил всплеск насилия на Западном берегу, спровоцированный ХАМАС. Правительство Нетаньяху при поддержке лидеров поселенцев, проживающих в этом районе, переключило свое внимание на атаки палестинцев там.

В июне израильская армия увеличила число своих батальонов на Западном Берегу. По данным местных СМИ, оно выросло с 13 до 25 за 18 месяцев, что эквивалентно развертыванию тысяч дополнительных солдат. Израильские комментаторы пришли к выводу, что причиной вялой реакции на нападение ХАМАС на границе с сектором Газа стал тот факт, что слишком много военных были сосредоточены на Западном берегу.

Ричард Хехт (Richard Hecht), официальный представитель ЦАХАЛ, объяснил журналистам, что численность сил в секторе Газа и на Западном берегу не связаны между собой. "У нас также были батальоны, дислоцированные вблизи сектора Газа", — указал он.

Теперь всплеск насилия на Западном берегу Иордана выглядит продуманным шагом, призванным отвлечь внимание от планируемой атаки из сектора Газа, сказал эксперт американского Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) Марк Дубовиц (Mark Dubowitz).

"Это правда, что сценарий стратегического внезапного удара по Израилю на его южной границе и проникновения более тысячи боевиков ХАМАС имел более низкий приоритет среди основных сценариев, рассматриваемых ЦАХАЛ", — пояснил он.

Авторы: Рори Джонс (Rory Jones), Дион Ниссенбаум (Dion Nissenbaum)