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ТАСС

Экс-командующего ЦВО Лапина назначили первым замом - начальником штаба Сухопутных войск

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Он официально упоминается в новой должности в пресс-релизе Департамента информации и массовых коммуникаций ко Дню танкиста

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывший командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность первого заместителя - начальника штаба Сухопутных войск, следует из данных на сайте Минобороны РФ.

О назначении Лапина источники ТАСС сообщали 10 января 2023 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Официально военное ведомство и другие государственные структуры о назначении Лапина не сообщали.

Впервые Лапин официально упоминается в новой должности в пресс-релизе Департамента информации и массовых коммуникаций ко Дню танкиста, который отмечался 10 сентября, среди выпускников Казанского танкового училища, удостоенных звания Героя России. Источник, близкий к военному ведомству подтвердил ТАСС, что Лапин занимает эту должность, не уточнив подробностей.

В 2017 году Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа, в 2018-2019 годы командовал группировкой войск РФ в Сирийской Арабской Республике. До конца октября 2022 года он также командовал группировкой российских войск "Центр" в специальной военной операции на Украине. Был удостоен звания Героя Российской Федерации. В апреле 2023 года принимал участие в качестве заместителя командующего Объединенной группировкой войск в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Луганской Народной Республике. 

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