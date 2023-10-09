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Интерфакс-АВН

Нетаньяху в разговоре с Байденом заявил о необходимости продолжительной операции против ХАМАС - СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Иерусалим. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в субботу заявил, что Израилю в связи с нападением ХАМАС потребуется начать длительную операцию.

"Для победы Израиля потребуется продолжительная и мощная кампания", - приводит "Таймс оф Израэл" слова премьера из заявления его офиса.

Также Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил "Аль-Джазире", что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных. По его словам, боевики взяли столько пленных, что этого хватит побудить Израиль освободить всех палестинских заключенных.

По информации "Гаарец", в армии обороны Израиля подтвердили, что некоторое число израильских военных, гражданских лиц удерживается в секторе Газа.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Также военные сообщили, что израильские ВМС уничтожили десятки боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

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Страны
Израиль
США
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