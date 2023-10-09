Несмотря на все усилия, западная пропагандистская машина дала сбой, пишет иранское издание Resalat. Победа Роберта Фицо, сторонника укрепления отношений с Россией, на выборах в Словакии стала весьма неприятным сигналом для НАТО. Мобилизовать европейское общественное мнение средствами "черного пиара" не удалось, и блоку предрекают скорый паралич.

Победа на парламентских выборах в Словакии кандидата — противника военного конфликта на Украине вызвала дискуссии о приближающемся "конце блока НАТО".

Вопреки поддержке, тайной и явной, оказываемой европейскими политиками и бюрократией Евросоюза прозападным политическим течениям и сторонникам НАТО на всеобщих выборах в Словакии, в итоге эту важную политическую битву в восточноевропейской стране, близкой географически и к России и к Украине, выиграли как раз противники эскалации военного конфликта.

С учетом роли, которую выполняет Словакия в поставках на Украину вооружения, поражение прозападных сил на прошедших выборах может оказать заметное влияние на изменение подходов страны к правительству Зеленского в Киеве и вообще к политике Украины, направленной на конфронтацию с Россией. С другой стороны, итоги последних всеобщих выборов в Словакии можно рассматривать и трактовать как своего рода сигнал тревоги для Запада, причем сигнал крайне неприятный.

Поражение сторонников НАТО

С завершением подсчета голосов на выборах в Словакии становилось ясно, что выборы в этой стране выигрывает левый кандидат, обещавший резко сократить, а то и вовсе прекратить военную помощь Украине. Партия "Смер-ССД", также известная как партия "Словацкие социал-демократы", опередила (причем даже вопреки экзитполам) центристскую либеральную партию "Прогрессивная Словакия". Победитель набрал 24% голосов, тогда как либералы получили только 17%. И партия "Смер", возглавляемая известным в стране левым политиком Робертом Фицо (Robert Fico), некогда занимавшим пост премьер-министра Словакии, пообещала немедленно прекратить военную помощь Украине. При этом важно отметить, что тема военной поддержки Украины находилась в центре всеобщего внимания в ходе выборов в стране.

Многие наблюдатели стали трактовать итоги выборов в Словакии как чуть ли не революцию или, по крайней мере, серьезный бунт неповиновения на восточноевропейском фланге НАТО. Однако представляется, что пока давать такие оценки итогам выборов в Словакии преждевременно. Партии Роберта Фицо еще понадобится поддержка некоторых других партий, чтобы сформировать правительство и вернуться самому на пост премьер-министра, с которого он ушел в отставку пять лет назад. В подобных ситуациях важную роль часто играет партия, занявшая по итогам выборов третье место. Она же может существенно повлиять на формирование правительства. А третьей стала проевропейская партия, которая получила 15% голосов избирателей.

Как раз эти 15% голосов партии "Хлас — Социал-демократия" дают ей возможность предопределить судьбу будущего правительства: именно от нее во многом будет зависеть, какую политику будет проводить новый кабинет министров. При этом Петер Пеллегрини (Peter Pellegrini), бывший коллега господина Фицо и лидер упомянутой левой партии "Хлас — Социал-демократия", заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу альянса с какой-либо партией с целью формирования нового правительства. Пеллегрини отметил, что практически ни одна партия не сможет сформировать правительство без альянса с ними, и логично предположить, что господину Фицо предстоит сформировать альянс именно с партией "Хлас", которая отделилась от его партии в 2020 году.

Прогнозируется, что еще одним союзником будущей коалиции станет Словацкая национальная партия, набравшая 5% голосов избирателей. Но есть еще и кандидаты, которые выиграли выборы в своих округах. И таким образом, с приходом в словацкий парламент представителей десятка политических партий разного спектра коалиционный процесс может значительно усложниться и затянуться.

Нападки на Фицо со стороны Запада оказались бесполезными…

"Систематики" европейской бюрократии и западные СМИ называли Роберта Фицо промосковским популистом, утверждая, что его избирательная кампания распространяет ложную информацию. Но все нападки, безосновательные обвинения и навешивание политических ярлыков не смогли привести к отвороту общественного мнения от лидера Словацкой социал-демократической партии, сумевшего вернуть себе популярность на фоне кризиса, вызванного военным конфликтом на Украине.

Неспособность Запада мобилизовать проевропейское общественное мнение в восточноевропейской стране во время конфликта на Украине стала серьезным показательным моментом и еще одним важным итогом прошедших выборов в Словакии.

Эти выборы, как и многие другие политические явления, показывают, что с переходом военного конфликта в затяжную фазу "на истощение", число противников политики НАТО и Европейского Союза, направленной на поддержку Украины, растет с каждым днем.

Сигнал опасности для Запада

Не будет все же преувеличением сказать, что итоги выборов в Словакии становятся довольно громким сигналом тревоги для Запада и всего блока НАТО. Сам Фицо недавно заявил, что если именно его партия будет играть решающую роль при формировании правительства, то он не отправит на Украину "ни единого патрона". Господин Фицо отрицает свою связь с Россией, как и утверждения о "пророссийской ориентации" его партии и его лично, но позиционирует себя как политика, выступающего против подхода НАТО к конфликту на Украине. В самой Москве результаты выборов в Словакии считают хорошей новостью, тогда как Брюссель и Вашингтон не демонстрируют однозначной реакции и явно находятся в растерянности. В словацких социальных сетях, где, несмотря на всю русофобскую пропаганду, довольно велико число тех, кто традиционно исповедует "дружбу" с Россией и близость к Москве, итоги выборов также приветствовались.

Однако при этом до сих пор считалось, что Словакия является верным союзником Киева, и всегда будет поддерживать конфронтацию последнего с Москвой.

Эта страна предоставляла Украине ракеты класса "земля-воздух" и вертолеты, а также свои МиГ-29.

Усложнение ситуации с экспортом зерна

Еще одним последствием победы противников военной поддержки Украине в Словакии является усложнение решения всех противоречий, связанных с "зерновой войной" в Европе. Не так давно Польша, Словакия и Венгрия, являющиеся соседями Украины, в индивидуальном порядке запретили импорт украинского зерна после решения Еврокомиссии не продлевать введенный Евросоюзом мораторий для пяти соседних с Киевом стран на ввоз зерна из Незалежной. Украина считалась одним из крупнейших экспортеров зерна в мире до начала Россией СВО в 2022 году, но после этого ее возможности по отправке сельскохозяйственной продукции на мировые рынки значительно снизились.

С начала военного конфликта украинские фермеры полагались на соседние страны в плане экспорта своего зерна, поскольку они больше не могли использовать предпочтительные маршруты доставки зерна через порты Черного моря. С другой стороны, сами соседние страны оказались не слишком довольны ростом украинского экспорта по суше: привоз зерна и масличных культур из Украины привел к снижению цен на эти товары в данных странах, что отразилось и на доходах местных аграриев. В такой ситуации правительства этих восточноевропейских стран попытались запретить импорт сельхозпродукции из Украины. Восточноевропейские фермеры и аграрии — это также контингент, который не может быть доволен ситуацией, возникшей из-за конфликта, и это значительная часть местных избирателей.

Вместе с тем и Украина теперь ясно осознала, что ей не стоит рассчитывать на гибкость таких игроков, как Польша, Венгрия и Словакия. Эти страны не могут потакать Киеву абсолютно во всем, и экспорт зерновых — как раз тот сюжет, в котором их пути с Киевом решительно расходятся. И теперь победа влиятельного критика Зеленского и нынешней политики Украины на выборах в Словакии, увы, превратила немногочисленные надежды украинского президента в отчаяние.

Провал ведомой Западом пропагандистской кампании

В итоге, при всех оговорках, победу Фицо и его партии на последних выборах в Словакии следует также трактовать как тяжелое поражение западных СМИ и всей пропагандистской машины. В месяцы, предшествовавшие всеобщим выборам в Словакии, средства массовой информации, связанные с официальной политикой центральных властей в Европейском Союзе, пытались помешать победе социал-демократов в этой стране, опираясь на прямые или косвенные методы пропаганды и активно прибегая к так называемому "черному пиару". Зачастую использовались различные негативные слухи, сплетни и скандалы, однако все методы представляли собой слишком явную попытку оклеветать набравшего популярность политика, который справедливо критиковал участие его страны в инициативах, явно противоречащих национальным интересам, в угоду Брюсселю.

И еще один важный вывод, который следует сделать, анализируя итоги прошедших в Словакии выборов: как оказалось, подход словацких социал-демократов к текущим проблемам в Европе и международным проблемам во многом отличается от подхода их коллег — немецких социал-демократов (которые сейчас находятся у власти в ФРГ и которые вроде бы должны быть их политическими и идеологическими единомышленниками). Деятельность и идеологию этих двух партий отнюдь не следует считать одинаковой, несмотря на одно и то же название.