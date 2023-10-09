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Интерфакс-АВН

Блинкен заявил главе МИД Турции о необходимости координации действий в Сирии и Ираке - госдеп

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Seth Wenig

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонной беседе согласились с необходимостью продолжения борьбы с террористическими угрозами в мире, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что Соединенные Штаты и Турция преследуют общую цель - победить террористические угрозы. Независимо от того, где базируются угрозы - в Сирии, Ираке или где-либо еще, - они подрывают безопасность Соединенных Штатов, Турции и наших союзников", - говорится в сообщении госдепа.

В то же время, в нем отмечается, что Блинкен "подчеркнул необходимость координации и устранения конфликтов в этой деятельности".

Как сообщила в пятницу "Хюрриет" со ссылкой на турецкое Минобороны, ВВС Турции атаковали на севере Сирии примерно 30 объектов, связанных с "Рабочей партией Курдистана" (РПК) и с "Отрядами народной самообороны" (ОНС).

Кроме того, как добавило издание, турецкое правительство направило в парламент законопроект, предусматривающий продление мандата на пребывание военнослужащих Турции в Сирии и Ираке еще на два года, начиная с 30 октября. В правительстве уточнили, что эта мера нужна для противодействия террористическим группировкам, особенно РПК и ИГ (запрещена в РФ).

В свою очередь западные СМИ сообщили, что в ответ на удары турецких беспилотников по районам, возглавляемых курдами, "Сирийские демократические силы "Сирийские демократические силы" (СДС) накануне атаковали две базы, где размещены военные Турции.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены РПК, которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака.

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