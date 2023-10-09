США обеспокоены планами РФ отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний - госдеп

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель американского госдепартамента заявил, что в США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Госдеп ссылается на заявление представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который написал в своем телеграм-канале, что "Россия планирует отозвать ратификацию (от 2000 года) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)".

Он пояснил, что "цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали", добавив, что отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания.

Представитель госдепартамента США в связи с этим заявил: "Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова в Вене".

"Подобный шаг любого государства-участника, предпринятый без необходимости, ставит под угрозу глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывных устройств", - подчеркнул он.

По его словам, Россия не должна "использовать контроль над вооружениями и безответственную ядерную риторику в безуспешной попытке принуждать другие государства".

По мнению госдепа, "план Москвы отказаться от ратификации договора направлен на оказание давления на США и другие страны, которые поддерживают Украину".

Вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.