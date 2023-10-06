Ковровскому электромеханическому заводу − 125 лет!

История Ковровского электромеханического завода началась в 1898 году. Сегодня КЭМЗ входит в холдинг «Высокоточные комплексы» в составе Госкорпорации Ростех. Предприятие производит гидравлическое оборудование, станки, дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику.

Третья оружейная столица России

Город Ковров, расположенный в 64 км от Владимира, отличается от других населенных пунктов Центральной России большой концентрацией оборонных и промышленных предприятий. При этом индустриальная инфраструктура здесь удачно сочетается с атмосферой старого города и живописными пейзажами реки Клязьмы.

Ковров носит неофициальный титул третьей оружейной столицы России, после Тулы и Ижевска. В 1916 году здесь был создан пулеметный завод, на котором работали выдающиеся оружейники В.Г. Федоров и В.А. Дегтярев. Здесь сложилась знаменитая ковровская школа автоматического стрелкового оружия, а в годы Великой Отечественной войны был разработан и выпускался легендарный ППШ – пистолет-пулемет Шпагина. Еще одним градообразующим предприятием-долгожителем является Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ). В сентябре завод, входящий в Госкорпорацию Ростех, отметил свое 125-летие.

От ткацких станков до робототехники

КЭМЗ начал свой путь как чугунолитейные мастерские, открытые купцом Степаном Шкиневым в 1898 году. Мастерские развиваются и с 1903 года известны как «Товарищество Ковровского чугунолитейного и механического заводов». Главные направления деятельности предприятия − производство самоткацких станков, печаточных и мотальных машин, гидравлических прессов и различных машинных компонентов. В 1917 году завод переключает свою деятельность на производство деталей для ткацких станков и льнопрядильных машин, оказывая услуги для новых текстильных фабрик. В 1930-х годах завод достигает больших успехов, становясь производителем механических топок, которые используются на теплоэлектростанциях по всей стране. До этого подобные топки приходилось привозить из-за границы.

Великая Отечественная война помешала осуществлению амбициозных планов по развитию производства топок. В период войны предприятие было мобилизовано в помощь Ковровскому оружейному заводу и стало его филиалом, специализируясь на производстве станков для изготовления оружейных деталей. Всего за годы войны ковровцы отправили на фронт 1,2 млн единиц различного вооружения.

По завершении войны КЭМЗ вернулся к самостоятельной деятельности. В 1950-е годы силами завода в Коврове строятся жилье для сотрудников, детский сад, школа и другие объекты городской инфраструктуры.

В 1960-е годы завод претерпел модернизацию и расширение, в это время здесь работали около 10 тысяч сотрудников. В 1976 году КЭМЗ выпускал более 257 видов приборов для различных областей, включая стабилизаторы, гидромашины и многое другое. За заслуги в создании и освоении новых технологий завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1990-е годы завод сотрудничал с иностранными компаниями и развивал направление гидравлических устройств. Он также стал производить системы управления для подвижных и стационарных гражданских объектов. В 2000-е годы завод расширил свои возможности и начал заниматься мобильной робототехникой легкого и сверхлегкого класса.

Импортозамещенные станки и роботы-саперы

На сегодняшний день Ковровский электромеханический завод является частью холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав Госкорпорации Ростех. Он специализируется на производстве гидравлического оборудования, включая насосные установки и гидроусилители, которые широко используются в военной и гражданской технике.

Еще одно важное направление работы КЭМЗ сегодня – станкостроение. В настоящее время предприятие производит большую линейку многофункциональных токарных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ. На заводе разработан собственный информационно-аппаратный комплекс ГИАС, которым могут оснащаться как российские, так и иностранные станки.

Также ковровцы выпускают широкий набор сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Многофункциональные трактора и погрузчики Ant пользуются популярностью не только в России, но и в соседних странах. А дорожные катки и уплотнители марки «Раскат» составляют достойную альтернативу зарубежным аналогам. Вся техника адаптирована к работе в российских условиях.

В связи с уходом многих иностранных брендов строительной, погрузочной и другой специальной техники с российского рынка спрос на продукцию КЭМЗ вырос. Поэтому на заводе вводятся новые мощности, позволяющие увеличить объемы выпуска: на дочернем предприятии КЭМЗ в Рыбинске оборудуются новые площадки, ведется подготовка к серийному выпуску новых мини-погрузчиков: Ant 800 и Ant 1200.

Летом этого года предприятие-юбиляр совместно с управляющей компанией – ВНИИ «Сигнал» − представило новую разработку − роботизированную машину разминирования на базе мини-погрузчика Ant-1000. Эта техника, которая в обычной жизни работает грузчиком и уборщиком, при необходимости всего за один час становится саперной машиной и может применяться для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. Машина гуманитарного разминирования МГР4 «Шмель» уже прошла испытания на полигоне МЧС. За ее дистанционное управление отвечает унифицированный программно-аппаратный комплекс «Прометей» – уникальная разработка специалистов ВНИИ «Сигнал». Такие роботизированные комплексы разминирования позволяют сохранять жизни саперов.