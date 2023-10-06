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Интерфакс-АВН

Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП

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Военнослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое, но неправильно говорить, что "мы тратим много денег на пушки, а про масло забыли", заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза - было около трех процентов, а сейчас около шести", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так. Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются", - добавил он.

Президент подчеркнул, что в России в третьем квартале наблюдался профицит бюджета - свыше 660 млрд рублей, а по итогам года будет дефицит, "но только один процент".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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