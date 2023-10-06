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ТАСС

Маск заявил, что полет Starship на Марс может состояться через три - четыре года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Владелец SpaceX пояснил, что на планете необходимо создать автономно функционирующую базу, для этого туда надо поставить "миллионы тонн" различного оборудования и ресурсов

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс может состояться через три - четыре года.

Маск в дистанционном формате выступил на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку. Его спросили, может ли он сказать, когда Starship осуществит посадку на Марс с экипажем или без него.

"Три - четыре года", - ответил Маск, добавив, что "примерно раз в 26 месяцев орбиты занимают необходимое положение" и появляется окно для того, чтобы запустить корабль к этой планете. "Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса", - уточнил Маск.

Миллиардер пояснил, что на планете необходимо создать автономно функционирующую базу, для этого туда надо поставить "миллионы тонн" различного оборудования и ресурсов.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата. 

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Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
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