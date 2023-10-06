До Запада дошло — он переоценил Украину

WT: поддержка Запада может сократиться из-за его завышенных ожиданий от ВСУ

Решимость Запада помогать Киеву ослабевает из-за отсутствия успехов на поле боя, пишет WT. Отмечается, что трещины в поддержке вызваны нереалистичными ожиданиями в отношении того, что украинское контрнаступление приведет к молниеносным результатам.

Россия видит, что по мере затягивания конфликта союзники теряют волю к поддержке Киева

Побеждая в психологической дуэли против одной из крупнейших армий мира, глубоко окопавшейся на ее территории, Киев может столкнуться с другим врагом, не менее опасным в долгосрочной перспективе — ослаблением решимости Запада.

Высокопоставленные российские чиновники предсказывают начало усталости США и НАТО от Украины, ведь их внутренняя политика говорит о вероятности постепенного сокращения стабильной экономической и военной помощи, которая помогает Киеву держаться на поле боя. Подобные обвинения со стороны Кремля не новы — президент России Владимир Путин в своем украинском гамбите изначально сделал ставку на то, что однажды западные союзники сдадутся и оставят Украину.

С начала конфликта прошло уже 19 месяцев, а предсказание до сих пор не сбылось. Второго октября министры иностранных дел Евросоюза приехали в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны заверили, что антироссийское единство сильно как никогда.

Белый дом тоже поспешил опровергнуть слухи о якобы пошатнувшейся приверженности союзников делу Украины, равно как способности русских выстоять перед лицом собравшейся против них коалиции. “За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция, — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — И если Путин думает, что сможет продержаться дольше нас, то он ошибается”.

И все же США с главными союзниками демонстрируют первые признаки того, что поддержка Украины не будет длиться бесконечно. Ведущие кандидаты в президенты США от Республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа, занимают скептическую позицию по поводу бессрочной помощи Киеву. В минувшие выходные конгрессмены-республиканцы исключили соответствующую статью из принятого в последнюю минуту законопроекта о расходах, благодаря которому удалось предотвратить шатдаун (приостановка работы правительства ввиду отсутствия соглашения по вопросам бюджетного финансирования — прим. ИноСМИ).

В Европе тоже все не так гладко. На выборах в Словакии наибольшее количество голосов набрала партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Он заявил о намерении прекратить военную помощь Украине и выступил за скорейшее начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Эта точка зрения перекликается с позициями некоторых американских кандидатов-республиканцев, которые призывают Вашингтон использовать имеющиеся у него рычаги давления и добиваться мира, а не бесконечного конфликта со все растущим ценником.

Некоторые аналитики советуют не придавать этим событиям слишком большое значение и уверяют в продолжении западной поддержки Украины. Вместе с тем они признаю́т наличие причины для беспокойства, особенно учитывая практически полное отсутствие у США желания снова ввязываться в многолетние боевые действия в далекой чужой стране.

“Считаю подобные опасения вполне обоснованными, — заявил Джим Таунсенд (Jim Townsend), бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам европейской политики и политики НАТО при Обаме. — Чего бы политика ни касалась —Афганистана, Ирака, Балкан, — усталость — это естественное состояние в условиях любого рода военных действий, особенно при участии США и других демократий. Мы довольно быстро устаем, поскольку хотим оперативных результатов”. По словам Таунсенда, первые трещины в поддержке вызваны нереалистичностью ожиданий в некоторых кругах, что начатое этой весной широко разрекламированное украинское контрнаступление приведет к молниеносным результатам и решительным победам. На деле с его помощью мало чего удалось достичь. “В таком конфликте, как этот, где украинцам приходится противостоять окопавшимся российским военным, все будет именно так, — сказал Таунсенд в одном из интервью. — Все, кто ожидает от Украины серьезных атак в голливудском стиле, не дружат с головой. Они понятия не имеют, как устроены войны. Нынешняя, например, схожа с Первой мировой.”

Единый фронт

Несмотря на результат выборов в Словакии, собравшиеся в Киеве европейские чиновники предприняли попытку выступить единым фронтом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что блок по-прежнему твердо поддерживает Украину. “ЕС сохраняет единство в поддержке Украины… Я не вижу, чтобы какое-либо государство-член отказывалось от участия в общем деле”, — подчеркнул он.

Президент Зеленский придерживался аналогичного тона. В соцсетях он разместил фото и видео встречи с министрами ЕС в Киеве с подписью о благодарности за единство в поддержке Украины. “Продолжение военной помощи ЕС Украине важно как в короткой, так и в долгосрочной перспективе, а также финансовая помощь и санкционное давление на Россию”, — написал он на платформе Х (бывший Твиттер).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг все опасения относительно задержки финансирования со стороны Вашингтона. “Мы не чувствуем, что в США перестали нас поддерживать... там понимают, что на карту поставлено гораздо больше, чем просто Украина — речь о стабильности и предсказуемости мира. И поэтому я верю, что мы сможем найти необходимые решения”, — сказал Кулеба.

Тяжелые дни конфликта

С начала конфликта США предоставили Украине около 44 миллиарда долларов непосредственной военной помощи, не говоря уже об экономической и гуманитарной. Администрация Байдена настаивает на ее наращивании, и дополнительные деньги для Украины стали кульминацией борьбы за принятие закона о финансировании правительства, вызвавшего раскол среди республиканцев в Конгрессе.

Государства-члены ЕС выделили Киеву в общей сложности 88 миллиардов долларов за время российской спецоперации, как гласит опубликованный в конце прошлого месяца информационный бюллетень блока.

Москва играет в долгую и делает ставку на то, что США и Европа устанут от конфликта. В следующем году Россия планирует резко увеличить военный бюджет и ожидает продолжения боевых действий на Украине минимум до 2025 года, если верить документам, просочившимся, вероятно, из российского Министерства финансов. Расходы Москвы на оборону вырастут примерно до 30% от общего объема, как заявили в воскресенье представители минобороны Великобритании, обрисовав российское видение многолетнего характера СВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что решимость Запада начинает ослабевать. “Усталость в мире от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти, что в свою очередь приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада”, — заявил он.

В Европе тревожные признаки проявляются и помимо исхода выборов в Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, к примеру, уже давно выступает против предоставления Украине оружия. А буквально на прошлой неделе он высказал сомнения относительно ее вступления в ЕС.

В Польше президенту Анджею Дуде пришлось опровергать данные премьер-министром комментарии относительно прекращения торговли оружием с Украиной в качестве ответной меры на нескончаемый поток украинского зерна, подрывающий политически значимые интересы местных фермеров. Польша является важнейшим звеном антироссийского альянса, будучи не только соседкой Украины, но и основным каналом поставок военной помощи на ее территорию.

Учитывая подготовку России к многолетнему конфликту и ее исторический опыт руководства огромными армиями, солидарность Запада будет играть как никогда основополагающую роль. По мнению Джима Таунсенда, Россия не победит, несмотря на безусловные ожидания Владимира Путина, что Запад проявит характерную для себя беспомощность и в конечном счете утратит мужество, как это уже было во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Автор статьи: Бен Вольфганг (Ben Wolfgang)